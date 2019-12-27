Британська королівська сім'я майже в повному складі відсвяткувала Різдво, не вистачало лише принца Гаррі та його дружини Меган Маркл

Раніше в мережі з'явилася інформація, що герцоги Сасекськы на Різдво вирушать до Канади, де проведуть час з матір'ю Меган. Дану інформацію підтвердили в Букінгемському палаці.

Точне місце перебування подружжя з сином, Арчі, зберігалося в таємниці, пише Daily Mail.

Нещодавно журналістам таки вдалося дізнатися, де проводять час принц Гаррі з дружиною та дитиною. Як виявилося сім'я розташувалася на острові Ванкувер в провінції Британська Колумбія.

Подружжя ж пару раз бачили під час прогулянки по парку Horth Hill Regional Park і на пробіжці недалеко від Північного Саанича.

А господарі одного із закладів розповіли, що до них зверталися охоронці Меган і Гаррі, щоб зарезервувати стіл. Тільки рестораты відмовилися від цього, боячись зайвих клопотів з підвищеними заходами безпеки.

Нагадаємо, королева Єлизавета II звернулася з привітанням до своїх підданих.

Монархиня назвала рік "складним" і торкнулася проблемних для її сім'ї тем, при цьому висловивши надію.

Користувачі мережі припустили, що ці слова є відсиланням до безлічі скандалів, які переслідували королівську сім'ю у 2019 році, починаючи від зв'язку принца Ендрю з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном і закінчуючи ворожнечею Меган Маркл і принца Гаррі з британськими таблоїдами.

Раніше повідомлялося, що дружину британського принца Гаррі, Меган Маркл, назвали головним трендсеттером 2019 року.

Такий висновок був зроблений після вивчення пошукових запитів в інтернеті. Герцогиня Сасекська сильно вплинула на купівельну активність.

Зокрема, експерти, проаналізувавши дані в інтернеті, побачили, що після поїздки супурги принца Гаррі в Південну Африку збільшилися запити на сукні-сорочки, а також інших нарядів, у яких з'являлася герцогиня.

Нагадаємо також, що Кейт Міддлтон вирішила скористатися відсутністю герцогів Сассекских і зміцнити свої позиції в королівстві.

Для цього Міддлтон залучила увагу за допомогою дітей.

Нагадаємо, Меган Маркл хоче "вибити" з зірок мільйони доларів: "амбітна мета"

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