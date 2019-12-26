26 грудня російський актор Михайло Боярський, відомий своєю роллю Д'Артаньяна у фільмі про "Трьох мушкетерів", відзначає 70-річчя

Як передає Politeka.net, невідомими кадрами з Боярським поділилася актриса Евеліна Бледанс у своєму мікроблозі в Instagram. Артистка привітала колегу з ювілеєм і показала пікантні фото. У кадрах напівроздягнений бешкетник Боярський: на одному з них він, з голим торсом, ніжно обіймає Бледанс, на інших - артистка годує його з рук. Примітно, що Михайло на всіх знімках без капелюха - незвично бачити його в такому вигляді, і навіть незрозуміло, що більше бентежить: те, що він роздягнений, або те, що він без капелюха.

"З Ювіилеєм неповторного Михайла Боярського! Мрія всіх дівчат мого покоління, і не тільки! Мені ось пощастило! І навіт без капелюха!! #боярський #михаилБоярский #ювілей #тримушкетера", - підписала знімки Бледанс.

Користувачі мережі не утрималися від відгуків з привітаннями і захопленнями - є ще порох в порохівницях!

"Схожий на Боярського але не він, у Боярського на голові капелюх !!👌😎"

"І навіть злегка роздягнений😂 точно пощастило😂"

"Евеліна, це бомба! Боярський без капелюха! 🔥 Ти здійснила мрію багатьох😁"

"👉 Годувати з руки - це дорогого коштує ... З Ювілеєм Дартаньна Всієї Русі ...👍👍👍👏👏👏👏👏"

"Любов моєї дочки Михайло Боярський, їй 6😂👍"

"Ого, йому 70!!!"

Раніше ми повідомляли, Боярський потрапив у великий скандал. Актор в ефірі однієї з телепередач висловився про роль жінки в цьому світі. За його словами, є тільки одна причина існування для жінок - бути матір'ю. Прекрасна половина людства сприйняла цю думку Боярського вороже.

Те, що жінка повинна народити і мовчки любити чоловіка, глядачі одразу ж "заклювали": «Придурок Боярський вже маразмом хворіє. Дружина його прожила як під пеньком поки він бухав і шлявся», «Розчарування Боярським. Про що він говорить?».

Нагадаємо, легендарного Д’Артаньяна оплакують, «біг в аптеку і…»: що сталося з Боярським.

Як повідомляла Politeka, Михайло Боярський вразив зовнішнім виглядом.

Також Politeka писала, що Боярський розкрив особисту таємницю про дружину і дітей.