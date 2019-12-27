Співачка Надя Дорофєєва спантеличила шанувальників незвичайним знімком

Як пише Politeka, відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка виступає в складі групи "Час і скло", часто радує публіку яскравими фото на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

В цей раз красуня розмістила кадр, на якому позує у рожевому светрі та джинсах. Надя не дивиться в камеру, при цьому руки вона кокетливо підняла над головою.

Примітно, що у підписі до світлини артистка повідомила, що ненавидить рожевий колір.

Фанатів збентежила новина. Вони не повірили співачці, припустивши, що насправді Дорофєєва любить цей колір, який в іншому, їй дуже йде.

«Сподіваюся це не правда що ти не любиш рожевий колір?😂», «Ви не любите рожевий, а я люблю вас💜», « Тобі дуже йде», «А навіщо носити якщо не любиш?💔 Адже краще просто одягнути те що тобі подобається і насолоджуватися», «Я теж ненавиджу Надя ти не одна така ❤️❤️❤️», «Рожевий освіжає»,- пишуть в мережі.

До цього Надя Дорофєєва похвалилася в мережі відвертими нарядами, в яких виступила на концерті.

дівчина опублікувала Знімки в розділі Stories в Instagram. Так, на одному з опублікованих знімків Дорофєєва одягнена в один тільки боді чорного кольору з написом бренду, накинута зверху лише прозора накидка у вигляді сукні. Вона вигнулась у спокусливій позі, продемонструвавши глядачам зі сцени свої голі ноги і п'яту точку. Вона підняла Руки вгору, в одній Дорофєєва тримала мікрофон.

На іншому знімку з розділу історій, Дорофєєва відображена в тій же позі на сцені, але вже в іншому вбранні. На ній - міні-сукня кольору синій металік, з-під якого визирають панчохи. Вона також спокусливо прогнулася вперед.

Зазначимо, що Дорофєєва любить незвичайні знімки, які надають її фігуру і підкреслюють достоинста. Так вона також опублікувала придуркуватий знімок з висунутим язиком і милими веснянками.

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