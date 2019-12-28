Погодьтеся, не кожна жінка 70 років погодиться на такий сміливий наряд!

Примадонна російської естради Алла Пугачова засвітила оголені ніжки в короткій сукні

Відповідний знімок з'явився на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram , пише Рoliteka.net

Не дивлячись на свій вік кілька років поспіль Пугачова радує шанувальників стильними нарядами, вибираючи для виходів у світ молодіжні образи з короткими спідницями або шортами.

Цей раз не став исключнением.

На новому фото Алла Борисівна позує в кріслі в червоному короткому платті, виставивши на загальний огляд свої стрункі ноги. Артистка в чорному капелюшку і темних окулярах грайливо посміхається. А свій образ вона доповнила чорним кардіганом.

Погодьтеся, не кожна жінка 70 років погодиться на такий сміливий наряд!

«Всіма улюблена Алла 😍❤️», - йдеться у підписі до фото.

Нещодавно на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram опублікували архівне фото Пугачової з Лізою і Гаррі. На знімку Алла тримає ще зовсім маленьких малюків і широко посміхається.

"Щаслива матуся ! Які чарівні янголята!", "Пупсики", "Яка щаслива жінка і мати!", "Діти дивовижні і Алла молодше!", "Які гарненькі,лапочки", "Славні такі!" "Алла тут дуже красива!", "Сонечка, ось заради чого варто жити!!!! Здоров'я Вам!!!!", "Ви просто чудо! Спасибі, що викладаєте фотографії, і доста🌷🌷🌷👏👏👏♥️♥️", "Чудове сімейство! Дай їм Господь усього самого найкращого, втім як і всім дітям на світі!", "Гарік був біленький, зараз волосся потемніли", "А тато у дітей який чудовий !!!", "Здорово !! Які чудові !!!!", "А. Б. молодші тут,дуже йде квітковий піджак.Малята гарні!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

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