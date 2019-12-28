У суботу, 28 грудня, відбувся суперфінал легендарного пісенного проекту «Х-фактор», на якому був визначений переможець

Про це повідомляє Politeka.

Так, згідно рішенню суддів, переможицею десятого сезону конкурсу стала Еліна Іващенко. Вона отримає допомогу від каналу СТБ у розмірі один мільйон гривень. Їх можна буде витратити на власну розкрутку.

Уточнимо, що в суперфіналі брала участь Еліна Іващенко (Ігор Кондратюк).

Другим суперфіналістом був Георгій Колдун (Оля Полякова).

Крім них, на сцені виступив музикант Дмитро Шуров. Спочатку він заспівав пісню «Крила», а потім – імпровізував разом з ведучою Лілією Ребрик, яку запросив сісти прямо на рояль.

Також на сцені з'явилася і «няня Люда», якій Оля Полякова запропонувала підписати контракт. Зіркова білявка розповіла, що її підопічна вже записала чотири особистих пісні, і скоро планує випустити власний альбом.

Виступив на сцені й колишній учасник "Х-фактора" Олександр Кривошапко.

Режисер-постановник Юрій Пристанецкий розповідав, що переживав через постановки номерів для фіналу, оскільки вони «вибудовуються не тільки для учасників, але і для зіркових гостей, а це завжди справа дуже відповідальна».

Раніше повідомлялося, що в ефірі третього прямого ефіру «Х-фактор» учасників чекало справжнє випробування. Вісім виконавців з чотирьох команд суддів вперше виступили в супроводі симфонічного оркестру. Таким був задум режисерів шоу.

Відкривав вечір підопічний Андрія Данилка з Миргорода Іван Іщенко. Хлопець виконав пісню Фарелла Вільямса «Happy». Судді позитивно оцінили виступ, а Настя Каменських навіть пригадала, як підспівувала цю пісню самому Вільямсу на корпоративі у Монако.

Нагадаємо, Данилко різко висловився про українську мову.

Як повідомляла Politeka, на Х-Факторі не стримали емоцій через захоплення українських моряків.

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