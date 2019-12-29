Відома українська співачка Наталя Могилевська поділилася фото з українським продюсером Олексієм Потапенком

Могилевська на фото позує в чорному платті з глибоким декольте. Поруч стоїть Потап, який пристойно вище Наташі і обіймає її. Олексій в цей раз вибрався в джинсах і чорній футболці. Доповнив Образ співак і продюсер ланцюжком на шиї і годинником на руці. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Наташа, Ви гордість української естради", "Ти прекрасна", "Ти просто красуня", "Наталія ви найкраща, у вас такий гарний голос", "Солодка парочка", "Наташа, найкраща у світі Наталі".

Раніше ми повідомляли, що Влад Яма поставив Могилевську в незручне становище, пікантні кадри.

Відомий український танцюрист і суддя «Танців з зірками» Влад Яма змусив одну зі своїх колег «прикрити красу».

«Не ховайте очі як я на другому фото, не прикривайте красу як на третьому, не стійте в тіні сильної людини як на четвертому. А дивіться Кубок Президента як я на п'ятому фото дивлюся в камеру. І посміхайтеся як на першому, і не тільки сьогодні», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Влад Яма позує в оточенні Катерини Кухар та Наталії Могилевської. На одному зі знімків остання елегантно прикриває свої ноги.

Повідомлялося, що Могилевська налякала українців різкими змінами у зовнішності.

«Дитячий день», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому відео Могилевська позує в шапці з вушками, які гарно рухаються. Однак шанувальники дівчата звернули увагу на її зовнішній вигляд.

«Я не дізналася Могилевську», «Бабуся», «У циган в пробці купила ? Одягнути так собі ідея», «як бабка стара», «ТОВ не дізнався», «Боже мій! Хто це?», «Ну негарно ж. Як бабуся у хустці», «Так, Натуля зовсім старенька вже...року не дінеш нікуди...», - пишуть вони.

Нагадаємо, Могилевська без комплексів потрясла апетитними формами прямо на сцені

А ще Politeka писала, що Могилевська приголомшила українців пікантною позою прямо на сцені

Також Politeka повідомляла, що Могилевська ледь втримала свою гордість в глибокому декольте



