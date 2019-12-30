Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва засвітила зайве у відвертому вбранні прямо на сцені

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

Так, для виступу Дорофєєва вибрала тілесного кольору вбрання, яке ефектно підкреслює її форми. В якийсь момент дівчина нагнулася, продемонструвавши апетитні форми.

Уточнимо, що разом з нею на сцені був і Олексій Завгородній (Позитив). Однак українці не змогли висловитися про ідеальні форми кумира. Знімки Дорофєєва опублікувала в Сторіс.

Раніше ми повідомляли, що солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва похвалилася серією пікантних кадрів, показавши, як розважається у стильному образі.

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному вигляді.

Співачка вирішила оригінально «попрощатися» зі старим 2019 роком, представивши в Instagram невеликий ролик зі свого влогу. За словами Наді, цей рік був дуже насиченим і своїми емоціями вона вирішила поділитися в спеціальному ролику.

«Останній випуск «DODO VLOG» 2019. Дуууже кайфовий! Вже на каналі , швидше переходьте і дивіться) А ще не забудь підписатися ☝️♥️💥 мені буде дуже приємно . Посилання в описі профілю і stories 🙌🏻», – написала Надя в Instagram.

Користувачі мережі відразу ж відреагували на показані кадри:

«Увииии😍», «Ураа,спасибі велике❤️краща🔥», «Ааа розовие туфлі ти у них на лізі сміху била», «От тобі й доброго ранку😂❤️❤️❤️. Крутий влог🙌», «А якщо ми вже давно підписані і зараз поставили лайк. Як можна тобі ще приємно зробити? 😂😂😂», «Наслідки після виходу влога : Настрій підняте, голос зірваний, мама перелякана, але найголовніше, що настрій підняте 😹❤❤❤❤», «Вже дивлюся! Влог суперський, дуже подобається».

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