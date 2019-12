View this post on Instagram

Завершая 2019 в эфире @avtoradioru в прекрасной компании радиослушателей , любимых ведущих МурзилкиLive ,моей #бандыкоролевой и моего друга , композитора @germantitov_official творческий союз с которым очень плодотворный и в новом году мы порадуем вас , дорогие мои слушатели необычной песней, спасибо команде @avtoradioru и профессионалу с большой буквы , программному директору @ren_idiatullin за дружбу и поддержку моей музыки ! Спасибо !!! С Новым годом!!! До встречи в 2020!!! С любовью Ваша Наташа!!!#наташакоролева #символюности #новыйгод