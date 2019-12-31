Відома українська співачка Наташа Корольова поділилася відео, де вона співає з Дідом морозом

На кадрах Наташа Корольова у блискучому червоному костюмі. Поруч з нею співає Дід Мороз у відповідному вбранні. Все нічого, але тільки маленька ялинку, яка стояла поруч, впала. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Фанати встигли залишити кілька коментарів під відео:

"Дуже красива Наташа дуже", "Яка енергетика! Хоч і немає снігу, але від вас йде відчуття нового року!!!! З наступаючим!!!", "Блін яка у вас фігура, Наташа краше вас немає нікого", "До чого дозажигали, ялинку упустили, смішні! Всіх з наступаючим", "Прикольненько,молодці!!!".

Раніше ми повідомляли, що відома російська співачка Наташа Корольова пококетничала на камеру, оголюючи плечі.

Зірка російської естради розповіла у відео, що готується до Нового року - вона чепуриться нібито перед дзеркалом, постійно то зтягуючи, то знову піднімаючи на собі незрозумілу річ, простирадло або якусь тканину.

Багато передплатників відзначили яскравий, навіть дещо зухвалий макіяж Наташі, її оригінальну зачіску і позитивний настрій:

"Скоро прийде Новий рік, усім подарунки принесе, а може - і не принесе... мріяти не шкідливо ...В будь-якому разі, всіх з Наступаючим!", - підписала Наташа Корольова опубліковане відео.

Повідомлялося, що 46-річна російська співачка Наташа Корольова ніколи не соромилася камер, але це вже перебір - на неї накинулися навіть шанувальники.

У своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася кадрами з вечірки. Наташа разом з подругою відзначали нагороду останньої. Мабуть, красуні добряче разгорячились. Співачка постала в спокусливому вбранні, без тіні збентеження виблискуючи пишними грудьми, яка ледве вмістилася у декольте. Родзинкою образу стали яскраво-червоні величезні губи співачки, а також її по-дитячому смішна зачіска.

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