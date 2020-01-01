Принц Вільям розповів, як вони вранці прокидаються Кейт Міддлтон

Герцоги Кембриджські мають оригінальний дзвінок пробудження. Їх старший син, принц Джордж, будить своїх родичів футбольним гімном "Три лева" Френка Скіннера. Про це пише західне видання Hello.

"Я слухаю твою пісню щоранку. Джордж почав слухати її під час чемпіонату світу. Чесно кажучи, я думав, що вона швидко набридне йому, але він все ще слухає її кожен день", - заявив принц Вільям.

Зоряна пара навіть випустила фото в честь дня народження сина, на яких спадкоємець зображений у футболці збірної Англії. Під час благодійного матчу фотографи зняли, як Джордж грає у футбол зі своєю молодшою сестрою - принцесою Шарлоттою. Принц Вільям підтримує захоплення сина, тому часто грає у саду з ним у футбол.

Не так давно, у жовтні, Герцоги Кембриджські вперше з дітьми відвідали футбольний матч. Вони прийшли подивитися на гру "Норвіч Сіті" проти "Астон Вілли".

Раніше ми повідомляли, що днями діти британського принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон, Джордж і Шарлотта, вперше відвідали доросле захід - різдвяну службу.

Захід проходив у церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгеме. Фото королівської пари миттю облетіли мережі.

Після закінчення служби королівська сім'я зібралася на сходах храму, щоб проводити Єлизавету II.

Повідомлялося, що британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон виховують трьох дітей.

Пара проводить майже весь вільний час зі своїми чадами. Експерт з мови тіла Патті Вуд вивчив мову тіла герцогині Кембриджської.

За його словами, по рухах Міддлтон помітно - діти для неї в пріоритеті. Турботлива мати переживає за своїх дітей, і часто до них нахиляється.

Нагадаємо, Єлизавета II пішла на відчайдушний крок заради внучки

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