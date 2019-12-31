Герцогиня Кембридская Кейт Міддлтон, Монатік, Оля Полякова,сестри Кардашьян та інші знаменитості показали свої новорічні ялинки

Відомо, що весь світ чекає року білої металевої миші. Тому знаменитості вибирали світлі і блакитні прикраси. Але деякі не забули і про традиційному декорі - золотих і червоних кольорах. Ялинки Монитика, Каті Осадчої, Єви Лонгорії, сестер Кардашьян, а також Віндзорського замку Єлизавети II, добірці LifeStyle 24.

Каміла Лонгорія зробила фото метушні перед святом. Вона сама стоїть в червоному светрі, одна дитина ходить на руках, а другого поправляють особа. На задньому тлі стоїть новорічна красуня.

Дружина Діми Монатіка Ірина зробила фото своєї ялинки. На ній можна помітити банти, гірлянду й інші прикраси. Фотографія була зроблена в темний час доби.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча теж поділилися фото своєї красуні. Ялинка виявилася в зростання провідною. На ній прикраси світлих кольорів, а знизу різдвяні подарунки.

Перша Леді США Меланія Трамп показала фото ялинок у великій будівлі, можливо Білому Домі. На фото дружина Трампа виглядає дуже маленькою, якщо порівнювати з деревами.

З'явилася фото і ялинки Єлизавети II в одній з резиденцій:

Хлої Кардашян опублікувала фото досить оригінальною ялинки:

Кортні Кардашян обійшлася більш стандартним видом новорічного дерева:

Українська співачка Оля Полякова далеко не пішла від своїх колег. На відео можна побачити ялинку з традиційними прикрасами. А також на дереві виявилися ковзани і квіти. Під деревом можна побачити подарунки. Оля виявилася дуже задоволеною своєю красунею, про що заявила на камеру.

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембридская, показала фотографію зимового дерева біля Кенсінгтонського двораца. Розмір ялинки вражає. На фото вона здається величезною. Красуня прикрашена золотистими іграшками.

Нагадаємо, Полякова посвітила п'ятою точкою в золотій сукні

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