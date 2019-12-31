Герцогиня Кембридская Кейт Миддлтон, Монатик, Оля Полякова,сестры Кардашьян и другие знаменитости показали свои новогодние елки

Известно, что весь мир ждет года белой металлической мыши. Поэтому знаменитости выбирали светлые и голубые украшения. Но некоторые не забыли и о традиционном декоре - золотых и красных цветах. Елки Монитика, Кати Осадчей, Евы Лонгории, сестер Кардашьян, а также Виндзорского замка Елизаветы II, в подборке LifeStyle 24.

Камила Лонгория сделала фото суматохи перед праздником. Она сама стоит в красном свитере, один ребенок ходит на руках, а второму поправляют лицо. На заднем фоне стоит новогодняя красавица.

Жена Димы Монатика Ирина сделала фото своей елки. На ней можно заметить банты, гирлянду и другие украшения. Фотография была сделана в темное время суток.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая тоже поделились фото своей красавицы. Елка оказалась в рост ведущей. На ней украшения светлых цветов, а снизу рождественские подарки.

Первая Леди США Мелания Трамп показала фото елок в большом здании, возможно Белом Доме. На фото жена Трампа выглядит очень маленькой, если сравнивать с деревьями.

Появилась фото и елки Елизаветы II в одной из резиденций:

Хлои Кардашьян опубликовала фото довольно оригинальной елки:

Кортни Кардашьян обошлась более стандартным видом новогоднего дерева:

Украинская певица Оля Полякова далеко не ушла от своих коллег. На видео можно увидеть елку с традиционными украшениями. А также на дереве оказались коньки и цветы. Под деревом можно увидеть подарки. Оля оказалась очень довольной своей красавицей, о чем заявила на камеру.

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембридская, показала фотографию зимнего дерева возле Кенсингтонского двораца. Размер елки впечатляет. На фото она кажется огромной. Украшена красавица золотистыми игрушками.

Напомним, Полякова посветила пятой точкой в золотом платье

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