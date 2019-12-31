Популярна українська телеведуча і модель Олена Філонова вразила мережу новим пікантним танцем біля жердини

Як повідомляє Politeka, кадрами дівчина поділилася в Instagram.

Так, на опублікованих знімках дівчина танцює на пілоні, ефектно демонструючи апетитні форми. Однак у підписі до відео вона поскаржилася на негативну реакцію з боку користувачів увлеченье.

" Я прийшла на заняття в повній впевненості, що вийде і я зроблю все ідеально. Але! Мене дуже образили слова дівчаток, які назвали це «Блядством і Що я Уродую пілон, взуття і ще щось там» ТА Я ЗНАЮ! НЕ ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА НИХ! Але! Я ж дівчинка, я намагаюся хоч щось роблю. Намагаюся себе вдосконалити і зробити краще. Я розвиваюся", - стверджує вона.

При цьому Філонова стверджує, що розуміє справжній посил своїх хейтеров, тому не збирається здаватися.

" Я не здамся! Я все одно зроблю гарний танець. Я сильна, впевнена і без комплексів. Я можу більше, ніж ті, хто мудрує, поки ви пишіть мені гидоти я працюю , досягаю маленьких перемог. А не за горами і великі перемоги. Можливо через рік я навіть візьму участь у змаганні", - підкреслила вона.

Звернемо увагу, що в коментарях до посту шанувальники Філонової кинулися захоплюватися елегантним вбранням кумира.

"Молодець", "вау, як красиво", "у мене аж гордість за вас бере", "Олена – хочу приват", "Філонова – твоя сила в тому, що ти справжня", "Ви розумниця, і ваші форми вам дуже йдуть", - пишуть вони.

Нагадаємо, безсоромна Олена Філонова потрясла формами в прозорому вбранні: «Вау, які великі…».

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