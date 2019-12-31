Популярна українська телеведуча і модель Олена Філонова вразила мережу новим пікантним танцем біля жердини

Як повідомляє Politeka, кадрами дівчина поділилася в Instagram.

Так, на опублікованих знімках дівчина танцює на пілоні, ефектно демонструючи апетитні форми. Однак у підписі до відео вона поскаржилася на негативну реакцію з боку користувачів увлеченье.

" Я прийшла на заняття в повній впевненості, що вийде і я зроблю все ідеально. Але! Мене дуже образили слова дівчаток, які назвали це «Блядством і Що я Уродую пілон, взуття і ще щось там» ТА Я ЗНАЮ! НЕ ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА НИХ! Але! Я ж дівчинка, я намагаюся хоч щось роблю. Намагаюся себе вдосконалити і зробити краще. Я розвиваюся", - стверджує вона.

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Но, мой тренер Кристина Умничка 😘 Я пришла на занятие в полной уверенности, что получится и я сделаю все идеально. Но! Меня очень обидели слова девочек, которые назвали это «Блядством и Что я Уродую пилон, обувь и ещё что-то там» ДА Я ЗНАЮ! НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА НИХ! Но! Я же девочка, я стараюсь и хоть что-то делаю. Пытаюсь себя усовершенствовать и сделать лучше. Я развиваюсь. Я понимаю, что они это пишут не от далекого ума. Но как же женская солидарность ? Может хватит завидовать?! Сделай вызов себе, а не мне. Сделай лучше меня, делом , а не языком сидя дома на диване! Девочки, ещё! Посмотрите какая бывает форма для Pole Dance в интернете. Не всегда в лосинах можно сделать определённые элементы и трюки. Должна быть цепкость тела. Не только сила. Те, кто пишут плохо. Они жертвы собственных комплексов и нереализованности в жизни! Не нужно писать советы и мнение. Я не просила. Я лишь делюсь с Вами частичкой своей жизни, своими достижениями и тем, что люблю, тем чем занимаюсь. В Вашей голове больше пошлости, чем в том, что делаю я. Я НЕ СДАМСЯ! Я все равно сделаю красивый танец. Я сильная, уверенная и без комплексов. Я могу больше, чем те, кто умничает, пока вы пишите мне гадости я тружусь , достигаю маленьких побед. А не за горами и большие победы. Возможно через год я даже приму участие в соревновании, но это пока не точно 🤣🤣🤣 МЕНЯ НЕ СЛОМАТЬ! СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ТЕМ КТО ЛЮБИТ МЕНЯ И ПОДДЕРЖИВАЕТ ❤️❤️❤️ Вы самые лучшие, пусть у Вас будет все самое лучшее! Я взяла себя в руки! Дальше будет. 😘😘😘

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При цьому Філонова стверджує, що розуміє справжній посил своїх хейтеров, тому не збирається здаватися.

" Я не здамся! Я все одно зроблю гарний танець. Я сильна, впевнена і без комплексів. Я можу більше, ніж ті, хто мудрує, поки ви пишіть мені гидоти я працюю , досягаю маленьких перемог. А не за горами і великі перемоги. Можливо через рік я навіть візьму участь у змаганні", - підкреслила вона.

Звернемо увагу, що в коментарях до посту шанувальники Філонової кинулися захоплюватися елегантним вбранням кумира.

"Молодець", "вау, як красиво", "у мене аж гордість за вас бере", "Олена – хочу приват", "Філонова – твоя сила в тому, що ти справжня", "Ви розумниця, і ваші форми вам дуже йдуть", - пишуть вони.

Нагадаємо, безсоромна Олена Філонова потрясла формами в прозорому вбранні: «Вау, які великі…».

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