Но, мой тренер Кристина Умничка 😘 Я пришла на занятие в полной уверенности, что получится и я сделаю все идеально. Но! Меня очень обидели слова девочек, которые назвали это «Блядством и Что я Уродую пилон, обувь и ещё что-то там» ДА Я ЗНАЮ! НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА НИХ! Но! Я же девочка, я стараюсь и хоть что-то делаю. Пытаюсь себя усовершенствовать и сделать лучше. Я развиваюсь. Я понимаю, что они это пишут не от далекого ума. Но как же женская солидарность ? Может хватит завидовать?! Сделай вызов себе, а не мне. Сделай лучше меня, делом , а не языком сидя дома на диване! Девочки, ещё! Посмотрите какая бывает форма для Pole Dance в интернете. Не всегда в лосинах можно сделать определённые элементы и трюки. Должна быть цепкость тела. Не только сила. Те, кто пишут плохо. Они жертвы собственных комплексов и нереализованности в жизни! Не нужно писать советы и мнение. Я не просила. Я лишь делюсь с Вами частичкой своей жизни, своими достижениями и тем, что люблю, тем чем занимаюсь. В Вашей голове больше пошлости, чем в том, что делаю я. Я НЕ СДАМСЯ! Я все равно сделаю красивый танец. Я сильная, уверенная и без комплексов. Я могу больше, чем те, кто умничает, пока вы пишите мне гадости я тружусь , достигаю маленьких побед. А не за горами и большие победы. Возможно через год я даже приму участие в соревновании, но это пока не точно 🤣🤣🤣 МЕНЯ НЕ СЛОМАТЬ! СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ТЕМ КТО ЛЮБИТ МЕНЯ И ПОДДЕРЖИВАЕТ ❤️❤️❤️ Вы самые лучшие, пусть у Вас будет все самое лучшее! Я взяла себя в руки! Дальше будет. 😘😘😘