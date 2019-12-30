Популярная украинская телеведущая Елена Филонова похвасталась аппетитными формами в прозрачном наряде

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

Так, на кадрах ведущая позирует в абсолютно прозрачном наряде, под которым красуется элегантное белье. А на других снимками Филонова танцует все в том же элегантном наряде прямо в ресторане.

Обратим внимание, что украинцы не смогли высказать свое мнение об аппетитных формах девушки. Снимки она разместила в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская ведущая Елена Филонова покорила сеть элегантным танцем на пилоне, выставив напоказ аппетитные формы.

Снимками девушка поделилась в Instagram.

«А мы учим новый танец. Пока не получается. Но я его сделаю! Карявенько, трудно, но! Я не сдамся. Этот танец доведу до идеала, ну по своим возможностям», - говорится в сообщении.

На опубликованном видео Филонова демонстрирует свои умения, танцуя на пилоне. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Ленчик, молодец!», «вот это богиня!», «с Вашей фигурой очень красиво выходит», «Все прекрасно,все замечательно», «вау, настоящая кошечка», «молодец», «Прогиб хороший», «Смотреть одно удовольствие», - пишут они.

До этого мы писали, что телеведущую Елену Филонову избили на свадьбе харьковского чиновника Максима Мусеева и ведущей Евы Субботиной. Видео инцидента опубликовали в YouTube.

На кадрах Филонова рассказывает, как ей сделал замечание мужчина, за то что она якобы толкнула его спутницу. «Я обратилась к девушке и спросила, правда ли это. Она сказала, что все в порядке и ее никто не толкал. Но мужчина начал вести себя неадекватно», — утверждает ведущая.

Напомним, известная телеведущая изменилась до неузнаваемости после скандала с дочерью: "Боже, что с лицом?"

А еще Politeka писала, ведущая набросилась на дочь из-за наркотиков, такого поворота никто не ожидал: "Денег не хватит..."

Также Politeka сообщала, что дочь ногами избила известную телеведущую