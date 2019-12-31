Популярная украинская телеведущая и модель Елена Филонова поразила сеть новым пикантным танцем у шеста

Как сообщает Politeka, кадрами девушка поделилась в Instagram.

Так, на опубликованных снимках девушка танцует на пилоне, эффектно демонстрируя аппетитные формы. Однако в подписи к видео она пожаловалась на негативную реакцию со стороны пользователей на ее увлеченье.

" Я пришла на занятие в полной уверенности, что получится и я сделаю все идеально. Но! Меня очень обидели слова девочек, которые назвали это «Блядством и Что я Уродую пилон, обувь и ещё что-то там» ДА Я ЗНАЮ! НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА НИХ! Но! Я же девочка, я стараюсь и хоть что-то делаю. Пытаюсь себя усовершенствовать и сделать лучше. Я развиваюсь", - утверждает она.

При этом Филонова утверждает, что понимает истинный посыл своих хейтеров, поэтому не собирается сдаваться.

" Я не сдамся! Я все равно сделаю красивый танец. Я сильная, уверенная и без комплексов. Я могу больше, чем те, кто умничает, пока вы пишите мне гадости я тружусь , достигаю маленьких побед. А не за горами и большие победы. Возможно через год я даже приму участие в соревновании", - подчеркнула она.

Обратим внимание, что в комментариях к посту поклонники Филоновой бросились восхищаться элегантным нарядом кумира.

"Молодец", "вау, как красиво", "у меня аж гордость за вас берет", "Лена – хочу приват", "Филонова – твоя сила в том, что ты настоящая", "Вы умница, и ваши формы вам очень идут", - пишут они.

Напомним, бесстыжая Елена Филонова потрясла формами в прозрачном наряде: «Вау, какие большие…».

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