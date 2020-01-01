22-річна модель "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренка показала, як вони разом з чоловіком, 36-річним телеведучим Дмитром Комаровим, зустріли новий рік

Пара проміняла похмурий Київ на тропічний Сінгапур. Олександра поділилася знімком у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. В кадрі вони з Комаровим знаходяться на пляжі, сидять на камені, а у Саші на колінах таця з двома келихами шампанського. Діма при цьому тримає велику тарілку салату "Олів'є". Обидва вони широко і щиро посміхаються на камеру, явно задоволені поїздкою і один одним. Саша постала в червоній футболці з яскравим принтом і коротеньких джинсових шортах. Діма одягнений менш зухвало: синя футболка і такого ж кольору шорти. На задньому фоні розкинувся розкішний вид: зелені пальми, чистий пісочок і блакитна вода вдалечині.

За словами Кучеренко, вона вперше різала "Олів'є" прямо на пляжі.

"Вперше зустрічаю Новий Рік з чоловіком @komarovmir, вперше в Сінгапурі і вперше нарізаю олів'є прямо на пляжі😄 Друзі, з Наступаючим 2020 вас! Зустрічайте його з найулюбленішими, близькими і дорогими❤️ Щастя, радості, успіхів і неймовірних емоцій у новому році! Нехай всі мрії збуваються🌠", - підписала знімок красуня.

Коментуючі розсипалися в компліментах і привітаннях.

"Думаю, з Дімою ви більше не будете зустрічати НГ в одному і тому ж місці двічі😉 З Новим Роком! Ви дуже гарна пара! Щастя вам і любові 🎊"

"Які ви красиві 😍всього Вам найкращого !💕"

"Всіх з Новим Роком! Олів'є в Сінгапурі - це круто😊"

Раніше ми повідомляли, напередодні нового року Саша поділилася кадром з фітнес-центру, підписавши, що хотіла себе закарбувати "до олів'є". Як бачимо, дівчина даремно переживала, адже її ідеальна фігура нітрохи не постраждала після "сінгапурського олів'є": ті ж осина талія і стрункі ніжки.

Шанувальники кинулися втішати дівчину в коментарях під фото:

"Чекаємо фото після))"

"Ви чудово виглядаєте! І я не думаю, що щось у Вас зміниться за тарілочку олів'є)"

"Красотулечка💪💋"

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