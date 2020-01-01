Дружина відомого українського танцюриста і телеведучого Влада Ями Ліліана позувала в чорному платті під ялинкою

Знаменита пара зробила спільне фото під ялинкою. На знімку Влад Яма в піджаку, а Ліліана в цей момент тримає його за бороду і показує язик. Дружина танцюриста позує з розпущеним волоссям в чорному платті. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Будинку. Разом. Щастя. З Новим Роком", - написав Влад Яма під фото.

Фанати вже встигли поставити 13 тисяч лайків публікації. Також написали багато привітань з Новим 2020 роком.

Раніше ми повідомляли, що дружина відомого українського хореографа Влада Ями, Ліліана, опублікувала новий пост, в якому міркувала про мрії.

Красуня з'явилася в пості в одному довгому светрі, який відкривав її стрункі ніжки. На ноги дівчина вибрала грубі черевики, вони анітрохи не погладшали образ, а навпаки - внесли якусь родзинку.

Ліліана опустила погляд і підняла ніжку. Дружина Ями виглядає чудово, багато чоловіків позаздрять хореграфу.

"Часом ми не помічаємо як наші мрії збуваються... Ось правда, кожному варто обернутися і подивитися, що змінилося за останній час...

Про це варто задуматися, особливо напередодні Нового Року. Впевнена, у багатьох знайдеться кілька досягнень, які Ви просто не помітили", - написала Ліліана.

Повідомлялося, що Влад Яма приголомшив зовнішністю у новому образі.

Відомий український хореограф і член журі танцювального шоу "Танці з зірками" останнім часом часто ділиться з шанувальниками фотографіями, на яких любить приміряти на себе різні образи і пози.

На цей раз Влад Яма опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram.

підпису він розповів, що позував в образі Білобога для календаря ЗБЕРІГАЧІ.

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