Жена известного украинского танцора и телеведущего Влада Ямы Лилиана позировала в черном платье под елкой

Знаменитая пара сделала совместное фото под елкой. На снимке Влад Яма в пиджаке, а Лилиана в этот момент держит его за бороду и показывает язык. Супруга танцора позирует с распущенными волосами в черном платье. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дома. Вместе. Счастье. С Новым Годом", - написал Влад Яма под фото.

Фанаты успели уже поставить 13 тысяч лайков публикации. Также написали много поздравлений с Новым 2020 годом.

Ранее мы сообщали, что жена известного украинского хореографа Влада Ямы, Лилиана, опубликовала новый пост, в котором рассуждала о мечтах.

Красотка предстала в посте в одном длинном свитере, который открывал ее стройные ножки. На ноги девушка выбрала грубые ботинки, они нисколько не отяжелели образ, а наоборот - внесли некую изюминку.

Лилиана опустила взгляд и приподняла ножку. Жена Ямы выглядит великолепно, многие мужчины позавидуют хореграфу.

"Порой мы не замечаем как наши мечты сбываются... Вот правда, каждому стоит обернуться и посмотреть, что поменялось за последнее время...

Об этом точно стоит задуматься, особенно в преддверии Нового Года. Уверена, у многих найдется несколько достижений, которые Вы просто не заметили", - написала Лилиана.

Сообщалось, что Влад Яма ошеломил внешностью в новом образе.

Знаменитый украинский хореограф и член жюри танцевального шоу "Танцы со звездами" в последнее время часто делится с поклонниками фотографиями, на которых любит примерять на себя разные образы и позы.

На этот раз Влад Яма опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм.

В подписи он рассказал, что позировал в образе Белобога для календаря ХРАНИТЕЛИ.

Напомним, Влад Яма с женой пошалили в прямо в резиденции Януковича

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