Відома українська співачка Настя Каменських поділилася враженнями від Нового Року і показала жаркий знімок

На фото Настя в шикарному чорному платті в сидячому положенні. У наряді відкрито одне плече, а також досить відверте декольте. Доповнила образ Каменських яскравим макіяжем і довгою сережкою. Про це пише Politeka з посиланням на знаменитість.

"Ну що? Як ви зустріли #2020? Я - з планами на неймовірно крутий, динамічний і успішний рік. Давайте ми з вами будемо розширювати горизонти, підкорювати нові вершини і проживати кожен день так, щоб пишатися кожною хвилиною свого життя. Згодні?", - написала Настя під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Просто принцеса", "Богиня", "Красива, коли не гола", "Няшка", "Красуня".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Настя Каменських без тіні збентеження хвалиться в мережі розкішними формами.

Каменських привітала фанатів з Новим роком та побажала йти до своєї мети, незважаючи ні на що.

"Happy New Year!🎄Вітаю всіх з Новим Роком! 🥳 #2019 був дуже насиченим, крутим і справді незабутнім! Я бажаю вам мріяти! Пам'ятайте, що мрії збуваються, якщо бути наполегливим і наполегливо йти до поставленої мети. Вірте в себе і ніколи не зупиняйтеся😊 Будьте щасливі і ніколи не бійтеся труднощів!", - написала Настя.

Повідомлялося, що Каменських скинула білизна заради пікантних кадрів у відвертому вбранні.

Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зірка вирішила показати себе в незвичному вигляді. У розділі Сторі Instagram артистка блиснула формами в чорній сукні з пікантним вирізом на стегні. Своїм фото зірка вирішила привітати улюблений нею телеканал, що святкує сьогодні день народження.

Нагадаємо, гаряча Каменських блиснула пружними принадами на новорічній вечірці

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