Известная украинская певица Настя Каменских поделилась впечатлениями от Нового Года и показала жаркий снимок

На фото Настя в шикарном черном платье в сидячем положении. В наряде открыто одно плечо, а также довольно откровенное декольте. Дополнила образ Каменских ярким макияжем и длинной серьгой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на знаменитость.

"Ну что? Как вы встретили #2020? Я - с планами на невероятно крутой, динамичный и успешный год. Давайте мы с вами будем расширять горизонты, покорять новые вершины и проживать каждый день так, чтобы гордится каждой минутой своей жизни. Согласны?", - написала Настя под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Просто принцесса", "Богиня", "Красивая, когда не голая", "Няшка", "Красавица".

Ранее мы сообщали, что украинская певица Настя Каменских без тени смущения хвастается в сети роскошными формами.

Каменских поздравила фанатов с Новым годом и пожелала идти к своей цели, несмотря ни на что.

"Happy New Year!🎄Поздравляю всех с Новым Годом! 🥳 #2019 был очень насыщенным, крутым и поистине незабываемым! Я желаю вам мечтать! Помните, что мечты сбываются, если быть настойчивым и упорно идти к поставленной цели. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь😊 Будьте счастливы и никогда не бойтесь трудностей!", - написала Настя.

Сообщалось, что Каменских сбросила белье ради пикантных кадров в дерзком наряде.

Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Звезда решила показать себя в необычном виде. В разделе Стори в Инстаграм артистка сверкнула формами в черном платье с пикантным вырезом на бедре. Своим фото звезда решила поздравить любимый ею телеканал, что празднует сегодня день рождения.

Напомним, горячая Каменских сверкнула упругими прелестями на новогодней вечеринке

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