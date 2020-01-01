Відома українська співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "НеАнгели", здалася в новорічному образі

На фото Вікторія позує в облягаючому костюмі зі стразами. На грудях вона використовувала спеціальні прикраси, які надали їй обсягу. Доповнила образ Смеюха цікавою короною, створюється враження, що бурульки стирчать в різні боки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дорогі мої, особливо дівчатка! Я хочу побажати Вам у наступаючому 2020 році блищати!

Абсолютно не важливо де: будьте самим яскравим сонцем для своєї сім'ї, дороговказною зіркою для друзів і самим гарячим вогнем для коханого серця!", - написала під фотографіями Вікторія.

Фанати встигли залишити кілька коментарів:

"найкрасивіша", "Королева", "Одружуся з нею", "Косимо під Полякову", "Неймовірна краса", "Ідеальна фігура", "Прекрасна", "Справжня снігова королева. В кожному русі і жесті".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників кадрами, на яких вона блиснула схудлою фігурою в пікантному вбранні.

Артистка вирішила цього разу не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу. Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів.

Повідомлялося, що зірка "Неангелів" спантеличила витівкою в Туреччині.

Вікторія Смеюха здивувала шанувальників знімком, на якому вона блиснула схудлою фігурою в пікантному вбранні.

цього разу зірка показала себе в природному вигляді під час поїздки в Туреччину. Зірка позувала без макіяжу і з розпущеним волоссям, захованими під спортивним костюмом.

«Мабуть краще духовне місце, яке я відвідала в Стамбулі. Бажаю Вам, мої янголятка всеукрепляющей Божої благодаті! Доброї ночі!😊», – пише Вікторія під постом.

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