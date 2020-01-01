Українська співачка Тіна Кароль поділилася фото з Юлією Саніної, солісткою групи "The Hardkiss"

На фото співачки обіймаються. На знімку, який опублікувала Тіна, дівчата закрили очі і по усмішці Юлії можна зрозуміти, що знаменитості отримують задоволення. Кароль ніжно обняла Саніну. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На знімку, який опублікувала Юлія, співачки теж обіймають один одного, але вже дивляться вперед. Для виступу артистки використовували чорні вбрання зі стразами.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Котики", "Мурашечный дует", "Намисто", "Навіщо чоловіки, якщо є жінки. Моя гетеросексуальність безвісти пропала", "Малятка", "Любимка".

Повідомлялося, що Тіна Кароль з'явилася в привертала увагу вигляді.

Так на новому опублікованому фото, артистка тримає в руках ялинкова прикраса і красується в смарагдовому сукня з вирізом в районі її плеча. Червона помада, класична укладання «хвиля» і промениста усмішка – Тіна Кароль, як зазвичай, у всеозброєнні.

Тіна Кароль частенько останнім часом радує фанатів відвертими фотографіями і виходами на сцену. Так, зокрема, напередодні Нового року вона заспівала свій хіт "Іди на життя" на Вечорі прем'єр з Катею Осадчою.

Повідомлялося, що популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram.

цього разу артистка вразила всіх ніжним виступом у фіналі шоу «Х-Фактора». Сама артистка виконала безліч своїх хітів, змінивши під час концерту відразу кілька образів.

Спочатку Кароль вийшла на сцену в сорочці, під якою був спокусливий зелений комбінезон. Кароль виконала по одному куплету популярних пісень, які були з'єднані за сюжетом. Кадри зі свого виступу артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Кароль у гарячому способі розірвала сцену Х-Фактора

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