Відома українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи ВІА Гра, показала знімок, де вона "Головна телиця країни"

На фото Романова позує біля вивіски "Головна ялинка країни". Але тільки на другій картинці намальована буква "Т", і напис стала "Головна телиця країни". Міша для фото вибрала червоне шикарне плаття з великим декольте. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

З фото фанати встигли залишити кілька коментарів:

"Чудова новорічна листівка", "Я в цьому ніколи не сумнівався", "Та ти що, яка теличка", "Яка гарна", "Перша відмінність напис головна ялинка і головна телиця, друге до кінці фотки на одній є біла смуга, а на іншій-ні".

Повідомлялося, що спокуслива екс-ВІА Гра похвалилася принадами без білизни.

Колишня учасниця групи ВІА Гра Міша Романова засвітила принади без білизни прямо на камеру.

«Доброго ранку», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Міша Романова позує в кафе в білій облягає кофті. В один момент стає видно, що дівчина сидить на людях без білизни.

Уточнимо, що шанувальники Романової не змогли висловити свою думку про ідеальних формах співачки. Екс-ВІА Гра поділилася знімками в Сторіс.

Повідомлялося, що спокуслива екс-ВІА Гра порадувала фанатів гарячим фото.

Колишня солістка відомої групи ВІА-Гра Міша Романова показала миле фото, зроблене в центрі Києва.

На кадрах дівчина позує на Софіївській площі. В руках вона тримає склянку кави. У підписі до фото, вона поцікавилася у своїх передплатників, якою б вони хотіли отримати подарунок на новорічні свята.

«Новий рік вже зовсім близько🙈Мій найулюбленіший свято. Вся ця мішура, суєта, ялинковий запах, новорічні мелодії з кожного магазину та кафе😌 Який подарунок хочете побачити під ялинкою?», - написала Романова.

Нагадаємо, спекотна екс-ВІА Гра засвітила зайве в екстремальному декольте

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