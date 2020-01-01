Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська привітала з Новим роком і показала знімок без фотошопу

На знімку видно лише обличчя і руку Мейхер. Імовірно, Надія без одягу і прикрилася ковдрою або рушником. На фото можна розглянути пристаріле обличчя знаменитості. Під очима видно зморшки. На співачці при цьому природний макіяж. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли залишити коментарі під знімком. Фото було опубліковано в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що екс-ВІА Гра Надія Мейхер привітала численних шанувальників з Новим роком.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася фотографією, на якій позує в дуже стильному образі.

На ній чорний брючний костюм, причому жакет співачка просто накинула на плечі, і біла блузка. Для завершення образу артистка вибрала червоні туфлі на підборах, сережки з фіолетовим каменем і кілька великих перснів. Вона сидить, підігнувши одну ногу, і демонструє фанатам свою розкішну посмішку.

Своїм глядачам і шанувальникам надія побажала наповненою і багатогранного життя, любові, сімейного благополуччя, досвіду, який окрилює.

Повідомлялося, що спокуслива Мейхер показала свої пружності забувши про пристойність і білизну.

Артистка вибрала досить цікаву одяг. Можна припустити, що спідниця з великим розрізом - це килим. А от груди вона прикрила одягом з наволочки, як можна припустити. Доповнила образ Надія великими сережками та підборами.

Образ вийшов цікавим і пікантним. Але фанати не змогли його оцінити. Фото було опубліковано в сторіс, де функція коментарів та лайків відсутня.

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А ще Politeka писала, що соковита Мейхер розстебнула блузку і засвітила найпотаємніші місця

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