Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nitita, а зараз DJ NANA, поділилася фото з Парижа

На фото Анастасія в чорній сукні з відкритими плечима. Можна помітити, що дівчина забула про білизну в цей вечір. Поруч з нею сидить подружка, NANA Zbuker, відомий український косметолог, яка любить показувати своє тіло без одягу. Але цього разу дівчина з'явилася в довгій чорній сукні в горошок. Подруги сидять за столом в ресторані Франції і тримають по келиху напою. На столі пусто, видно, дівчата чекають замовлення. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Хороша, але не наша. "З Новим Роком".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко похвалилася формами в прозорій білизні.

Так, на одному зі знімків Кумейко позує з чашкою кави в руці і абсолютно прозорій білизні, прикривши пікантне місце зірочкою.

На іншому знімку Кумейко позує з мокрими волоссям в одній білизні, ефектно піднімаючи бюстгальтер.

Однак українці не змогли висловитися про апетитних формах співачка, оскільки кадрами Кумейко поділилася в Сторіс.

Повідомлялося, що мокра екс-Nikita без одягу засвітила найпотаємніше.

Анастасія на знімку виявилася зовсім без одягу. Вона прикрила руками груди, а долоньки доклала до голови. Видно, що у Кумейко вологе тіло. Очі прикриті волоссям. Образ доповнено трояндою в роті.

"Анастасії, Насті, Настусі. Сьогодні наш день. День Ангела! Всіх Анастасій я вітаю, а всім іншим нагадую, що потрібно нас привітати і передати іншим, щоб вітали нас. Котики, ну ви зрозуміли", - написала дівчина під фото.

Нагадаємо, екс-Nikita розсунула ноги і показала все, на що здатна

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