Подружжя розкрило деталі на 2020 рік

В кінці грудня 2019 року британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон обіцяли повідомити важливу новину і прямо напередодні Нового року пара видала все

До важливої заяви люди припускали, що мова піде про четверту вагітність герцогині Кембриджської, однак виявилося ні, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Отже 31 грудня пара оголосила про важливий проект, який стосується рятування Землі.

Зокрема, принц Вільям розповів про премії 2020 року Earthshot Prize за дії, спрямовані на відновлення планети.

Премію можуть присудити: окремомій людині, активістам, організаціям, колективам, лідерам урядів, підприємствам, містам, країнмм і так далі.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися в своєму Instagram цікавим відео.

У короткому ролику демонструються яскраві події життя членів королівської сім'ї за 2019 рік.

За минулий рік відбулося багато міжнародних поїздок, пройшли парад в Лондоні та офіційні прийоми.

Були і знаменні події в сімейному житті герцогів Кембриджських. Їх дочка Шарлотта, пішла в перший клас.

Також на кадрах з'явилася пара принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, у яких в цьому році народився первісток, Арчі.

Раніше ми писали, що герцоги Кембриджські побували на одному з кулінарних шоу, де розповіли, що люблять готувати. Зокрема, принц Вільям обожнює це заняття, однак через насичений графік йому не завжди вдається.

Кейт Міддлтон зізналася, що її чоловік готує чудові сніданки, а іноді може готувати три рази на день.

Дружина принца теж іноді стоїть біля плити, роблячи з дітьми піцу, або ж пече торти на дні народження малюків. Як розповіла герцогиня, пекти торти - це традиція, і вона півночі проводить на кухні з тестом і прикрасами.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон і її чоловік зворушували багатьох своїх шанувальників до сліз.

Кейт Міддлтон і принц Вільям викликали захоплення у своїх шанувальників. Документальний фільм з їхньою участю б'є рекорди британського телебачення.

Разом з ведучою шоу A Berry Royal Christmas Кейт і принц Вільям побували в благодійних організаціях, які вони опікуються.

Нагадаємо, що стоїть за лякаючим знаком Кейт Міддлтон, яка шарахнула від принца: скандальна правда.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон і принц Вільям догодили в пікантний конфуз: "Боже, навіть секунда не пройшла...".

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