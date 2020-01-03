В конце декабря 2019 года британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон обещали сообщить важную новость и прямо накануне Нового года пара выдала все

До важного заявления люди предполагали, что речь пойдет о четвертой беременности герцогини Кембриджской, однако оказалось нет, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Итак 31 декабря пара объявила о важном проекте, который касается спасения Земли.

В частности, принц Уильям рассказал о премии 2020 года Earthshot Prize за действия, направленные на восстановление планеты.

Премию могут присудить: отдельному человеку, активистам, организациям, коллективам, лидерам правительств, предприятиям, городам, странам и так далее.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились в своем Инстаграм интересным видео.

В коротком ролике демонстрируются самые яркие события жизни членов королевской семьи за 2019 год.

За прошедший год состоялось много международных поездок, прошли парад в Лондоне и официальные приемы.

Были и знаменательные события в семейной жизни герцогов Кембриджских. Их дочь, Шарлотта, пошла в первый класс.

Также на кадрах появилась пара принца Гарри и его супруги Меган Маркл, у которых в этом году родился первенец, Арчи.

Ранее мы писали, что герцоги Кембриджские побывали на одном из кулинарных шоу, где рассказали, что что любят готовить. В частности, принц Уильям обожает это занятие, однако из-за насыщенного графика ему не всегда удается.

Кейт Миддлтон призналась, что ее супруг готовит прекрасные завтраки, а иногда может готовить три раза в день.

Супруга принца тоже иногда стоит у плиты, делая с детьми пиццу, или же печет торты на дни рождения малышей. Как рассказала герцогиня, печь торты - это традиция, и она полночи проводит на кухне с тестом и украшениями.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и ее муж смогли растрогать многих свих поклонников до слез.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вызвали восхищение у своих поклонников. Документальный фильм с их участием бьет рекорды британского телевидения.

Вместе с ведущей шоу A Berry Royal Christmas Кейт и принц Уильям побывали в благотворительных организациях, которые они опекают.

Напомним, что стоит за пугающим знаком Кейт Миддлтон, которая шарахнулась от принца: скандальная правда.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в пикантный конфуз: "Боже, даже секунда не прошла...".

Также Politeka писала о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в сеть попало фото, которое пробирает до души.