Ані Лорак шанувальники викрили у пластичній операції на грудях

У соцмережі артистка розмістила ролик, на якому разом з дочкою побажала передплатникам всього найкращого в 2020 році, повідомляє Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Шанувальники залишилися задоволені привітанням, при цьому не тільки з-за сказаних теплих слів. Велике число коментаторів звернули увагу на позитивні зміни в зовнішності зірки. Справа в тому, що вечірнє плаття, яке Лорак вибрала для запису відео, погано відкрило на загальний огляд пишні принади співачки. Фанати відзначили, що раніше такого бюста у улюблениці не помічали.

Більш того, нові зміни побачили шанувальники і на обличчі зірки.

«Ахххххх ці цицьки», «Ще трохи і вибухне дещо. Там тиск 50 атмосфер тисне на сукню. Молодці кравці», «Старять її такі цицьки як у корови», «ти що з особою зробила?», «Рот перекошений, перетворюється в Гурченко, це ж треба так обколоти що не пізнавана», «Лорак та ти вже посміхатися не можеш.. от і все! обличчя спухло. це дно», «Господи, що за плаття вульгарне тим більше перед дитиною», «класні Цицьки», «Які тіті», – відзначили в мережі.

Нагадаємо, що образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками. Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади.

В цей раз Лорак показала, як відвідала казкове шоу разом зі своєю донькою Софією. Зазначимо, шоу Тетяни Навки, точніше, її героїню, озвучила сама Кароліна, чим дуже пишається.

Сама зірка радісно позувала з дочкою під час першої презентації, а також фотографувалася з дитиною на спеціальній фотосесії. Пізніше в розділі Сторі артистка показала, як розважається під час вистави.

До цього Лорак вирішила показати кадри з виступу з шоу "Діва". Ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На представлених кадрах вона позує на сцені у відвертих вбраннях – стильні боді, прозорі сукні і латексні костюми можна помітити у відео.

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