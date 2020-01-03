Український хореограф, член журі шоу "Танці з зірками" Влад Яма опублікував нове, яскраве новорічне відео
Українська знаменитість позує в червоному светрі, на якому були зображені сніговики, ялинки і чоловічки в червоних шапочках, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Влад Яма рухав тілом, при цьому його погляд був дуже серйозним.
"Зловив ритм у Новому Році!..🥂🍽🥁 Спасибі @monatik_official @irinamonatik 🤗🤗", - написав шоумен.
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В результаті вдалося збагнути, що даний светр йому подарувала родина українського співака Діми Монатіка.
За 20 хвилин пост українського шоумена отримав майже 5000 лайків і трохи коментарів.
"Светр прикольний💥😂 подаруйте мені його😂", "З новим роком, з новим щастям", "Класно!!!🤣😄❄️🎄", "Ось це так!", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, дружина Влада Ями, Ліліана позувала в чорній сукні біля ялинки.
Знаменита пара зробила спільне фото. На знімку Влад Яма в піджаку, а Ліліана в цей момент тримає його за бороду і показує язик. Дружина танцюриста позує з розпущеним волоссям у чорній сукні.
"Вдома. Разом. Щастя. З Новим Роком", - написав Влад Яма під фото.
Раніше ми писали, що дружина Влада Ями опублікувала новий пост, в якому міркувала про мрії.
Красуня з'явилася в пості в одному довгому светрі, який відкривав її стрункі ніжки.
На ноги дівчина вибрала грубі черевики, вони анітрохи не отяжували образ, а навпаки - внесли якусь родзинку.
Ліліана опустила погляд і підняла ніжку. Дружина Ями виглядає чудово, багато чоловіків позаздрять хореграфу.
"Часом ми не помічаємо як наші мрії збуваються...🧐⠀ Ось правда, кожному варто обернутися і подивитися, що змінилося за останній час...", - написала Ліліана.
Нагадаємо також, що танцюрист Влад Яма разом з дружиною відвідав Межигір'я.
Резиденція екс-президента України Януковича нині стала місцем відпочинку людей, також там нерідко приїжджають фотографуватися і пофанится весільні процесії.
Ось і Влад Яма виклав з дружиною відповідне фото.
Підписники почали коментувати фото молодої красивої пари і завалили її компліментами.
Нагадаємо, роздягнені Влад Яма з дружиною підірвав мережу пристрасним фото.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною показав справжню пристрасть, пікантні фото облетіли мережу.
Також Politeka писала, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною вранці.