Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, яка є фіналісткою шоу «Танці з зірками», поділилася жаркими знімками

Як повідомляє Politeka.net, кадрами дівчина поділилася в Instagram.

Так, опублікованому знімку Різатдінова позує в перуці і шикарній чорній сукні. Акцент зроблений на прикрасах артистки. Так, на її шиї сяє кольє з камінчиками, на руці масивний браслет з кольорових металів, а на вушках – круглі сережки з камінням. Особа ефектно підкреслює макіяж Ризатдиновой, виконаний в нюдовых відтінках: очі нафарбовані світло-зеленими тінями, губи – кремовою помадою ніжно-персикового відтінку, а брови підведені світлим олівцем.

Нігті зірка пофарбувала чорним лаком в колір сукні.

Але найбільше вражає зміна іміджу в цілому. А саме, кольору волосся фіналістки відомого шоу.

«У стилі 80х ✨», – вона підписала.

Новорічний образ гімнастки припав до смаку її прихильникам, про що можна судити по кількості відміток «мені подобається» під цим фото. Багато фоловерів порівняли Ризатдинову в коментарях з російською співачкою Бузової.

«Точно Бузова», «Здалося, що Бузова», «Темний тобі більше до лиця»,

«От Саня втратив😀» – вони відзначили в соцмережі.

Нагадаємо, що раніше Ганна Різатдінова показала ідеальне тіло. На опублікованому знімку Різатдінова позує в яскравому помаранчевому боді прямо на тлі багатоповерхівок, виставивши напоказ ідеальну фігуру. А на іншому знімку Різатдінова танцюємо разом зі своїм партнером під водою в елегантній сорочці і нижній білизні.

Проте українці не змогли висловити свою думку про елегантному вбранні і соковитих формах гімнастки, оскільки знімками дівчина поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська гімнастка Ганна Різатдінова, фіналістка шоу "Танці з зірками", підвела підсумки 2019 року

На фото Ганна позує в короткому білому топі і спідниці. Різатдінова залишила відкритим живіт.

"Якщо підвести підсумки року , то можу сказати що він дав мені дуже багато уроків!! Перші пів року мені здавалося , що він випробовує мене на міцність... але з літа моє життя перевернулося . Я ризикнула і почала все з чистого аркуша . Спасибі танців ! Це однозначно найяскравіша подія цього року!" - написала Анна під фото.

Нагадаємо, улюблениця Ями продемонструвала жаркі форми в чорному платті

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