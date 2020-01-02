Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая является финалисткой шоу «Танцы со звездами», поделилась жаркими снимками
Как сообщает Politeka.net, кадрами девушка поделилась в Instagram.
Так, на опубликованном снимке Ризатдинова позирует в парике и шикарном черном платье. Акцент сделан на украшениях артистки. Так, на ее шее сияет колье с камушками, на руке массивный браслет с цветных металлов, а на ушках – круглые серьги с камнями. Лицо эффектно подчеркивает макияж Ризатдиновой, выполненный в нюдовых оттенках: глаза накрашены светло-зелеными тенями, губы – кремовой помадой нежно-персикового оттенка, а брови подведены светлым карандашом.
Ногти звезда покрасила черным лаком в цвет платья.
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Но более всего впечатляет смена имиджа в целом. А именно, цвета волос финалистки известного шоу.
«В стиле 80х ✨», – подписала она.
Новогодний образ гимнастки пришелся по вкусу ее поклонникам, о чем можно судить по колличеству отметок «мне нравится» под этим фото. Много фолловеров сравнили Ризатдинову в комментариях с российской певицей Бузовой.
«Точно Бузова», «Показалось, что Бузова», «Темный тебе больше к лицу»,
«Вот Саня потерял😀» – отметили они в соцсети.
Напомним, что ранее Анна Ризатдинова показала идеальное тело. На опубликованном снимке Ризатдинова позирует в ярком оранжевом боди прямо на фоне многоэтажек, выставив напоказ идеальную фигуру. А на другом снимке Ризатдинова танцуем вместе со своим партнером под водой в элегантной блузке и нижнем белье.
Однако украинцы не смогли высказать свое мнение об элегантном наряде и сочных формах гимнастки, поскольку снимками девушка поделилась в Сторис.
Как сообщалось ранее, украинская гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка шоу "Танцы со звездами", подвела итоги 2019 года
На фото Анна позирует в коротком белом топе и юбке. Ризатдинова оставила открытым живот.
"Если подвести итоги уходящего года , то могу сказать что он преподнес мне очень много уроков!! Первые пол года мне казалось , что он испытывает меня на прочность... но с лета моя жизнь перевернулась . Я рискнула и начала всё с чистого листа . Спасибо танцам ! Это однозначно самое яркое событие этого года!", - написала Анна под фото.
Напомним, любимица Ямы продемонстрировала жаркие формы в черном платье
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