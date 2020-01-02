Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко здивувала кадрами із спортивного залу
Як передає Politeka.net, 29-річна красуня виклала в "сторіз" в Instagram кадри, де вона разом з чоловіком, російським співаком, Владом Топаловим проводять час в компанії тренера. Треба ж щось робити з новорічним навантаженням на організм - тому пара поспішила в спортзал.
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На кадрах ми бачимо прив'язаного гумовими мотузками до стіни Топалова. Тренер навчає його, як треба стрибати. Швидше за все, артист готується до чогось екстремального і проходить підготовку. Тут же поруч з ним Регіна, яка всіляко підбадьорює чоловіка:
"Мій коник (сміється) Опа! Красунчик", - говорить вона в кадрі.
Раніше ми повідомляли, Тодоренко зізналася, що відростила в минулому році "величезну попу".
"У минулому році я схудла на 18 кг і знову поправилася на 5, відростила величезний зад...", - написала дівчина і поділилася знімками, де вона підкорює хвилю на серфі під час відпочинку на Балі.
Шанувальники артистки поспішили запевнити її в тому, що вона володарка прекрасної фігури, і не варто переживати з приводу "зайвих" кілограмів.
Так, вона поділилася відео, де катається на серфі і повідомила, що ролик знімав оператор Данило, який родом з Криму, але вже кілька років живе на Балі.
"Він з острахом дивився на мене, коли я запитала: "звідки ти родом", думав, що я відмовлюся зніматися, почну задавати питання, від яких дуже болить", – зізналася телеведуча.
Саме тому вона звернулася із закликом поважати один одного і дружити, щоб на землі запанував мир.
Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.
А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.
Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.