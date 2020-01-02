Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко здивувала кадрами із спортивного залу

Як передає Politeka.net, 29-річна красуня виклала в "сторіз" в Instagram кадри, де вона разом з чоловіком, російським співаком, Владом Топаловим проводять час в компанії тренера. Треба ж щось робити з новорічним навантаженням на організм - тому пара поспішила в спортзал.

На кадрах ми бачимо прив'язаного гумовими мотузками до стіни Топалова. Тренер навчає його, як треба стрибати. Швидше за все, артист готується до чогось екстремального і проходить підготовку. Тут же поруч з ним Регіна, яка всіляко підбадьорює чоловіка:

"Мій коник (сміється) Опа! Красунчик", - говорить вона в кадрі.

Раніше ми повідомляли, Тодоренко зізналася, що відростила в минулому році "величезну попу".

"У минулому році я схудла на 18 кг і знову поправилася на 5, відростила величезний зад...", - написала дівчина і поділилася знімками, де вона підкорює хвилю на серфі під час відпочинку на Балі.

Шанувальники артистки поспішили запевнити її в тому, що вона володарка прекрасної фігури, і не варто переживати з приводу "зайвих" кілограмів.

"Регіна - вогонь 🔥🔥🔥 захоплююся 🤗💓", "Регіна-розумничка! Мегапозитивна людина💓", "Да ладно Вам Регіна, Ви просто чудові", "🔥 мотивуйте нас ще більше)) здоров'я", "Молодець, завжди на позитиві😍". Також ми розповідали, Регіна, яка давно живе і працює в Росії, згадала українські корені і здивувала зверненням до Батьківщини на Новий рік:

Так, вона поділилася відео, де катається на серфі і повідомила, що ролик знімав оператор Данило, який родом з Криму, але вже кілька років живе на Балі.

"Він з острахом дивився на мене, коли я запитала: "звідки ти родом", думав, що я відмовлюся зніматися, почну задавати питання, від яких дуже болить", – зізналася телеведуча.

Саме тому вона звернулася із закликом поважати один одного і дружити, щоб на землі запанував мир.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.