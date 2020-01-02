Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко удивила кадрами из спортивного зала
Как передает Politeka.net, 29-летняя красавица выложила в "сториз" в Инстаграм кадры, где она вместе с супругом, российским певцом, Владом Топаловым проводят время в компании тренера. Надо же что-то делать с новогодней нагрузкой на организм - поэтому пара поспешила в спортзал.
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На кадрах мы видим привязанного резинками к стене Топалова. Тренер обучает его, как надо прыгать. Скорее всего, артист готовится к чему-то экстремальному и проходит подготовку. Тут же рядом с ним Регина, которая всячески подбадривает супруга:
"Кузнечик мой (смеется) Опа! Красавчик", - говорит она в кадре.
Ранее мы сообщали, Тодоренко призналась, что отрастила в прошлом году "огромную попу".
"В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад...", - написала девушка и поделилась снимками, где она покоряет волну на серфе во время отдыха на Бали.
Поклонники артистки поспешили уверить ее в том, что она обладательница прекрасной фигуры, и не стоит переживать по поводу "лишних" килограммов.
Так, она поделилась видео, где катается на серфе и сообщила, что ролик снимал оператор Даниил, который родом из Крыма, но уже несколько лет живет на Бали.
"Он с опаской смотрел на меня, когда я спросила "откуда ты родом", думал, что я откажусь сниматься, начну задавать вопросы, от которых очень болит", – призналась телеведущая.
Именно поэтому она обратилась с призывом уважать друг друга и дружить, чтобы на земле воцарился мир.
Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.
А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.
Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.