Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко удивила кадрами из спортивного зала

Как передает Politeka.net, 29-летняя красавица выложила в "сториз" в Инстаграм кадры, где она вместе с супругом, российским певцом, Владом Топаловым проводят время в компании тренера. Надо же что-то делать с новогодней нагрузкой на организм - поэтому пара поспешила в спортзал.

На кадрах мы видим привязанного резинками к стене Топалова. Тренер обучает его, как надо прыгать. Скорее всего, артист готовится к чему-то экстремальному и проходит подготовку. Тут же рядом с ним Регина, которая всячески подбадривает супруга:

"Кузнечик мой (смеется) Опа! Красавчик", - говорит она в кадре.

Ранее мы сообщали, Тодоренко призналась, что отрастила в прошлом году "огромную попу".

"В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад...", - написала девушка и поделилась снимками, где она покоряет волну на серфе во время отдыха на Бали.

Поклонники артистки поспешили уверить ее в том, что она обладательница прекрасной фигуры, и не стоит переживать по поводу "лишних" килограммов.

"Регина - огонь 🔥🔥🔥 восхищаюсь 🤗💓", "Регина-умничка! Мегапозитивный человек💓", "Да ладно Вам Регина, Вы просто прекрасны", "🔥 мотивируйте нас еще больше)) здоровья", "Молодец, всегда на позитиве😍". Также мы рассказывали, Регина, которая давно живет и работает в России, вспомнила украинские корни и удивила обращением к Родине на Новый год:

Так, она поделилась видео, где катается на серфе и сообщила, что ролик снимал оператор Даниил, который родом из Крыма, но уже несколько лет живет на Бали.

"Он с опаской смотрел на меня, когда я спросила "откуда ты родом", думал, что я откажусь сниматься, начну задавать вопросы, от которых очень болит", – призналась телеведущая.

Именно поэтому она обратилась с призывом уважать друг друга и дружить, чтобы на земле воцарился мир.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.