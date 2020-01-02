Співачка показала все, що могла!

Популярна українська виконавиця Тіна Кароль засвітила принади прямо на сцені, перед якою сидів Дан Балан

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

"Тіна Кароль – вабити. Ніч суперхітів", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кароль дає виступ в яскравому червоному платті, яке підкреслює її форми. А розріз на ногах демонструє ідеальну фігуру дівчини.

Як можна помітити, перед сценою сидить Дан Балан, якого в один момент камера "посипає" сердечками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

"Дан+Тіна = Шикардос!", «Дано в сердечках, прям мілота», «дуже мило», «красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка Тіна Кароль поділилася фото з Юлією Саніної, солісткою групи "The Hardkiss"

На фото співачки обіймаються. На знімку, який опублікувала Тіна, дівчата закрили очі і по усмішці Юлії можна зрозуміти, що знаменитості отримують задоволення. Кароль ніжно обняла Саніну.

На знімку, який опублікувала Юлія, співачки теж обіймають один одного, але вже дивляться вперед. Для виступу артистки використовували чорні вбрання зі стразами.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Котики", "Мурашечный дует", "Намисто", "Навіщо чоловіки, якщо є жінки. Моя гетеросексуальність безвісти пропала", "Малятка", "Любимка".

Повідомлялося, що Тіна Кароль з'явилася в привертала увагу вигляді.

Так на новому опублікованому фото, артистка тримає в руках ялинкова прикраса і красується в смарагдовому сукня з вирізом в районі її плеча. Червона помада, класична укладання «хвиля» і промениста усмішка – Тіна Кароль, як зазвичай, у всеозброєнні.

Тіна Кароль частенько останнім часом радує фанатів відвертими фотографіями і виходами на сцену. Так, зокрема, напередодні Нового року вона заспівала свій хіт "Іди на життя" на Вечорі прем'єр з Катею Осадчою.

Нагадаємо, Кароль у гарячому способі розірвала сцену Х-Фактора

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