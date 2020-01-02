Популярная украинская исполнительница Тина Кароль засветила прелести прямо на сцене, перед которой сидел Дан Балан

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

"Тина Кароль – вабити. Ночь суперхитов", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кароль дает выступление в ярком красном платье, которое подчеркивает ее формы. А разрез на ногах демонстрирует идеальную фигуру девушки.

Как можно заметить, перед сценой сидит Дан Балан, которого в один момент камера "посыпает" сердечками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

"Дан+Тина = Шикардос!", «Дан в сердечках, прям мілота», «очень мило», «красотка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица Тина Кароль поделилась фото с Юлией Саниной, солисткой группы "The Hardkiss"

На фото певицы обнимаются. На снимке, который опубликовала Тина, девушки закрыли глаза и по улыбке Юлии можно понять, что знаменитости получают удовольствие. Кароль нежно обняла Санину.

На снимке, который опубликовала Юлия, певицы тоже обнимают друг дружку, но уже смотрят вперед. Для выступления артистки использовали черные наряды со стразами.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Котики", "Мурашечный дуэт", "Бусики", "Зачем мужчины, если есть женщины. Моя гетеросексуальность без вести пропала", "Малышки", "Любимка".

Сообщалось, что Тина Кароль показалась в привлекающем внимание виде.

Так на новом опубликованном фото, артистка держит в руках елочное украшение и красуется в изумрудном платье с вырезом в районе ее плеча. Алая помада, классическая укладка «волна» и лучезарная улыбка – Тина Кароль, как обычно, во всеоружии.

Тина Кароль частенько, в последнее время, радует фанатов откровенными фотографиями и выходами на сцену. Так, в частности, канун Нового года она спела свой хит "Иди на жизнь" на Вечере премьер с Катей Осадчей.

Напомним, Кароль в горячем образе разорвала сцену Х-Фактора

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