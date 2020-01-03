Популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко вразила несподіваною зміною в зовнішності
Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.
«Ананасис і Шпагатович летять на води», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно саму Кумейко разом з подругою на борту літака. Проте в очі кидається, що панянки «відростили» вуса.
Проте українці не змогли задати будь-які питання щодо різкої зміни зовнішності Кумейко, оскільки кадри зірка опублікувала у себе в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nitita, а зараз DJ NANA, поділилася фото з Парижа
На фото Анастасія в чорній сукні з відкритими плечима. Можна помітити, що дівчина забула про білизну в цей вечір. Поруч з нею сидить подружка, NANA Zbuker, відомий український косметолог, яка любить показувати своє тіло без одягу. Але цього разу дівчина з'явилася в довгій чорній сукні в горошок. Подруги сидять за столом в ресторані Франції і тримають по келиху напою. На столі пусто, видно, дівчата чекають замовлення.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
"Хороша, але не наша. "З Новим Роком".
Раніше ми повідомляли, що популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко похвалилася формами в прозорій білизні.
Так, на одному зі знімків Кумейко позує з чашкою кави в руці і абсолютно прозорій білизні, прикривши пікантне місце зірочкою.
На іншому знімку Кумейко позує з мокрими волоссям в одній білизні, ефектно піднімаючи бюстгальтер.
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А ще Politeka писала, що безсоромна Анастасія Кумейко в мінібікіні показала
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