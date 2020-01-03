Популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко вразила несподіваною зміною в зовнішності

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

«Ананасис і Шпагатович летять на води», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно саму Кумейко разом з подругою на борту літака. Проте в очі кидається, що панянки «відростили» вуса.

Проте українці не змогли задати будь-які питання щодо різкої зміни зовнішності Кумейко, оскільки кадри зірка опублікувала у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nitita, а зараз DJ NANA, поділилася фото з Парижа

На фото Анастасія в чорній сукні з відкритими плечима. Можна помітити, що дівчина забула про білизну в цей вечір. Поруч з нею сидить подружка, NANA Zbuker, відомий український косметолог, яка любить показувати своє тіло без одягу. Але цього разу дівчина з'явилася в довгій чорній сукні в горошок. Подруги сидять за столом в ресторані Франції і тримають по келиху напою. На столі пусто, видно, дівчата чекають замовлення.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Хороша, але не наша. "З Новим Роком".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко похвалилася формами в прозорій білизні.

Так, на одному зі знімків Кумейко позує з чашкою кави в руці і абсолютно прозорій білизні, прикривши пікантне місце зірочкою.

На іншому знімку Кумейко позує з мокрими волоссям в одній білизні, ефектно піднімаючи бюстгальтер.

Нагадаємо, екс-Nikita розсунула ноги і показала все, на що здатна

А ще Politeka писала, що безсоромна Анастасія Кумейко в мінібікіні показала

Також Politeka повідомляла, гаряча екс-Nikita ледве втримала соковиті форми в глибокому декольте