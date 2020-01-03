Квартал 95 "познайомив" президента України Володимира Зеленського з новим чоловіком його колишньої сценічної дружини Олени Кравець

Як передає Politeka.net, в мікроблозі студії в Instagram поділилися свіжим роликом. Номер "з новим чоловіком", якого грає Євген Кошовий, викликав емоційний відгук у присутнього в залі Зеленського (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За сюжетом Кравець з Кошовим повернулися додому з наміром усамітнитися в інтимній обстановці. Але раптом новий чоловік говорить, що "не може" і пояснює причину тим, що на нього дивиться її колишній.

Олена підійшла до краю сцени і, дивлячись прямо на Зеленського, звернулася до нього:

"Ну, чого ти прийшов, а? Ти ж пішов? Ну, і йди. Чого ти мені душу-то рвеш?.. Так, я знайшла собі нового, але й ти собі знайшов! В вушко він йому шепче, фото в instagram вони постять... Ти знаєш, що він мені сказав, коли йшов? "Дорога я йду, я повинен допомогти країні..." А найобурливіше, він сказав, що через п'ять років повернеться!"

Зал сміявся до сліз разом з президентом.

У підсумку, і Олена, і Женя зізналися, що дуже сумують за другом Зеленським. А під кінець до них приєдналися й інші зірки "Кварталу": "Ти частіше приходь... Ми розуміємо, що з твоєю зарплатою ти собі часто "Квартал" не можеш дозволити... Але ми тебе по-дружньому проведемо через сцену, не переживай...".

Користувачів мережі невимовно зворушив цей ролик:

"Правильно для всіх він друг Володимир Зеленський. Сумують і будуть сумувати тільки як за звичайною людиною з Кварталу. Володимиром Зеленським"

"Ну це сильно.🔥🔥🔥Наш президент кращий💪💪💪💪"

"Дуже зворушливе відео, насправді😍. І так, він в першу чергу для них друг👍"

"Красунчики 👍🔥🔥🔥"

"Це ще зворушливіше, ніж новорічна промова 😍 ось такі, справжні друзі 😉👏👏👏"

"Без Зеленського вже не то пальто"

Раніше ми повідомляли "Квартал 95" пожартував над президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Під час одного з номерів актори зіграли пародію на "бацьку", який нібито зателефонував Володимиру Зеленському.

«Алло, Володимир Олександрович, коли ми з вами у Житомирі бачилися, я там запальничку загубив. Мені колись її посол Латвії дарував. Типу така хороша, ви не знаходили? – Так, знайшли, звичайно. – Ага.... це вам. З Новим роком!», – пожартували «кварталівці».

Нагадаємо про Зеленський заявився в "Квартал 95" і довів Кравець до сліз: "Навіщо ти прийшов?", трепетне відео

Як повідомляла Politeka, у Квартал 95 не пощадив Лукашенко, Зеленський в захваті від такої зухвалості: "По очах видно, що хоче..."