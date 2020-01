View this post on Instagram

Приветствую! На ночёвку остановилась в совершено потрясающем месте ♥️ @casavacanze_laportadimignana ♥️👍 #italia #italianstyle Для тех, кому хочется местной аутентичности . Это «оргазм» для глаз, ушей, тела и души...😉😂 В сторис больше видео . 👆 Molto bello, bellissimo, grandissimo... #teamoitalia #teamo #italia #nadyameiher #надеждамейхер #италия🇮🇹