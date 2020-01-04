37-річна українська співачка Надія Мейхер-Грановська похвалилася відпочинком у сонячній Італії

Як передає Politeka.net, артистка поділилася в Instagram кадрами із відпочинку. Навколишня природа і затишна обстановка в готелі настільки сильно вразили артистку, що вона порівняла отримане задоволення з "ор*змом" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Надія поспішила зробити селфі та зафіксувати мить свого щастя. Вона постала в гольфі темного відтінку і пальто такого ж кольору. Красуня з мінімумом косметики дивиться прямо в об'єктив і широко посміхається.

Судячи з кадрів, будиночки, в яких розташувалася Мейхер-Грановська знаходяться в мальовничому куточку Італії: красиві плетені меблі, дерев'яна обробка, рослини в горщиках і білі стіни, - все так і розташовує до гарного проведення часу.

"Вітаю! На ночівлю зупинилася у приголомшливому місці ♥️ @casavacanze_laportadimignana ♥️👍 #italia #italianstyle Для тих, кому хочеться місцевої автентичності. Це «ор*зм» для очей, вух, тіла і душі...😉😂 В сторіс більше відео . 👆 Molto bello, bellissimo, grandissimo... #teamoitalia #teamo #italia #nadyameiher #надеждамейхер #італія🇮🇹", - написала в соцмережі Надія.

Коментуючі кинулися залишати відгуки. Більшість, звичайно, пораділи за співачку.

"рай!!! Як вражає. ❤️🔥 Італія завжди красива і витончена. Втім,як і ви. Новорічні свята продовжуються)) під пісні ВІА Гри🔥🔥 . Надія ви не зраджуєте собі,і мудра,і пристрасна."

"Ну не можууу!🙈❤️ Від Вашої краси осліпнути можна..🤤💕"

"Ор*зм" треба привозити з собою, а не шукати на місці😁 Але я вас розумію😂 Певне місце дійсно кльове, раз у вас від нього такі емоції!!!👏❤️🔥"

"Нічого особливого, знімали будиночок у Кам'янець-Подільському, в каньйону, види гараздо..!"

Раніше ми повідомляли, новорічний знімок Мейхер-Грановської справив фурор в мережі. Видно, що час не пощадив зірку. Вона постала в ліжку. В кадрі її обличчя крупним планом.

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