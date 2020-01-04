42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова здивувала знімком з відпочинку на гірськолижному курорті Шамоні Монблан у Франції. Красуня зізналася, що прилетіла аж ніяк не на лижах кататися...

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram Чехова виклала кадр, де вона сидить під новорічною ялинкою з витягнутою рукою. А в руці у неї келих з "ігристим". Чехова з'явилася в сірому светрі, такого ж кольору джинсах, коричневих угах і сонцезахисних окулярах. Волосся у неї лежать на одному з плечей. Вона дивиться прямо об'єктив і широко посміхається.

"Ми з Бабцею @belova_style_ прилетіли на Мон-Блан🎊🎉 Думаєте, на лижах покататися? А ні, лижі мене взагалі не приваблюють. А от Бабця обіцяла катнуться разок. Я ж хочу подихати гірським повітрям, нагуляти рожевих щік, напитися шампанського і наїстися французьких явств😋 Життя, сповнене всяких різних несподіванок... не завжди приємних. Але, якщо в наших силах, зробити собі очікувано добре, то не потрібно і роздумувати😉", - підписала знімок Анфіса.

Шанувальники засипали телеведучу компліментами і побажали гарного відпочинку.

"Ви так схудли, краса😍"

"Якщо дозволяють фінанси і є час, то можна і їздити скрізь. У Вас таке насичене життя!"

"Крутоооо!!!!! Молодці🔥🔥🔥"

"Ой, дівчата , відривайтесь на повну. Мужичків не забувайте шукати хороших 🤗"

Раніше ми повідомляли, Чехова до Монблану встигла побувати в Литві. Зокрема, вона відвідала СПА-салон у Вільнюсі. Красуня постала в зеленому купальнику, руки при цьому вона склала на грудях, візуально збільшуючи і так розкішний бюст.

Також ми повідомляли, що Чехова назвала поїздку в одну з арабських країн - кращою подорожжю за 2019 рік. Анфіса, за її словами, закохалася в пустелю. Вона влаштувала пікантну фотосесію на дюнах в образі "східної принцеси".

Коментуючі прийшли в захват:

"Анфіса...😍Це на 200% Ваше!І образ,і пустеля,і фарби...Всі фотографії чудові!"

"Анфіса, ви мабуть, правда, в минулому житті були принцесою! Сукня вам дуже йде, ви шикарна😍"

"Чудова!! Просто цариця пустелі."

Нагадаємо, Чехова приголомшила фото з величезним і волохатим.

А ще Politeka писала, що розкішна Чехова влаштувала гарячу фотосесію на дюнах.

Також Politeka повідомляла, що Чехова в невидимому білизна вивалила напоказ усі свої принади.