Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова вирішила показати всім "понівечене" фільтрами лице

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

Так, на опублікованих знімках Чехова разом з подружкою "приміряють" фільтр, який робить обличчя повним. При цьому обидві дівчата їдять, через що створюється ефект правдивості.

Уточнимо, що обидві сміються над фільтром. Однак шанувальники Чехової не змогли висловити свою думку про подію, оскільки кадрами Чехова поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова підкорила публіку, прочитавши свій вірш на камеру.

Зірка телебачення поділилася роликом у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, скролльте вниз). В кадрі обличчя Чехової крупним планом: її млосний погляд, не менш томний голос, що читає вірші... запаморочили голову шанувальникам.

Творіння Анфіси про нещасливе кохання. Красуня впевнена, що, незважаючи на сумний результат, випробувати сильне кохання - вже щастя.

"Будь-яка Любов Щаслива! Бо відчувати Сильне Почуття - це вже Щастя!", - написала вона в коментарях під роликом.

Коментують похвалили Чехову за сміливість, талант і щирість.

"Чудово👏👏👏👏👏прям в точку🔥🔥🔥🔥🔥"

"Умничка❤️"

"Так щиро...👏"

"Я заслухалась 🤗 Дуже красиво❤️"

"Несподівано! Не знала, що Ви пишіть ще і такі чудові вірші)"

"Яка ви талановита 👏❤️"

"Це шедевр!🔥"

Нагадаємо, Чехова приголомшила фото з величезним і волохатим.

А ще Politeka писала, що розкішна Чехова влаштувала гарячу фотосесію на дюнах.

Також Politeka повідомляла, що Чехова в невидимому білизна вивалила напоказ усі свої принади.