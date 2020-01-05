Українська співачка Ольга Цибульська з'явилася в абсолютно незвичному образі

Зірка, по всій видимості, позувала перед підписниками абсолютно голою, пише Рoliteka.net.

На знімках Оля знаходиться у ванні з піною, яка прикривала її принади. Також зірка підстрахувалась, укривши інтимні місця рукою.

На першому фото - Оля забруднила обличчя піною і дивиться в камеру, а на другому - яскраво посміхається, закривши очі.

В пості Цибульська розповіла, що їй потрібно заряджатися енергією, адже вона її часто віддає. Зірці допомагає ароматична ванна з лавандою, тиша, книга, аромолампи і свічки.

В кінці артистка поцікавилася: "А у тебе є такий лайфхак?".

За 18 годин пост Цибульської набрав більше 23 тисяч лайків та багато коментарів.

"Ще можна писати нові пісні♥️", "Оля ти Богиня Краси❤️❤️❤️❤️", "Так і є, 5 хвилин тиші і ти почуєш свій внутрішній Світ! 😘😘🌹🌹", "неймовірно красива😍", "Тааак) Сьогодні одна ходила в кіно", "У вас завжди дуже оригінальні пости і мудрі думки", "Люблю щось хімічити один: або спекти тортика або вирізати витинанки з паперу. головне, щоб ніхто не заважав", "тааак 🙌 обожнюю ванни. А масаж після того це взагалі 🔥", "Дуже красива", "Ви така красива) щира і природна 🤩", "Я люблю помалювати ночами картини за номерами з чашкою кави", "Заряджаюся, від спілкування з цікавими людьми☺️", "Милашка, так схудла, дуже личіть 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Цибульська опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий пост.

На фото артистка з'явилася в красивому платті, яке відкрило її плечі і ніжки. Все завдяки вирізам на вбранні. Образ Олі доповнювали красиві сережки і туфлі на шпильці.

Цибульська широко посміхалася і виглядала розкішно.

Раніше ми писали, що Ольга Цибульська розповіла, що схудла на 10 кілограмів.

Зірка опублікувала у своєму Instagram пост, в якому розмістила два фото.

Раніше Ольга намагалася боротися з зайвою вагою, але їй це не вдавалося, адже будь-який стрес вона заїдала.

Зрозумівши, що сама вона не впорається, Ольга звернулася до спеціаліста, завдяки чому їй вдалося скинути злощасні кіло.

Нагадаємо, що Оля Цибульська розповіла про страшну зраду у своєму житті: «Я була не готова».

Як повідомляла Politeka, «Секс був»: Цибульська зробила зізнання про DZIDZIO.

Нагадаємо також, що Цибульська показала, як виглядала в дитинстві: "мимиметр зашкалює"