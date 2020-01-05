Украинская певица Ольга Цибульская предстала в совершенно необычном образе

Звезда, по всей видимости, позировала перед подписчиками совершенно обнаженной, пишет Рoliteka.net.

На снимках Оля находится в ванной с пеной, которая прикрывала ее прелести. Также звезда подстраховалась, укрыв интимные места рукой.

На первом фото - Оля испачкала лицо пеной и смотрит в камеру, а на втором - ярко улыбается, закрыв глаза.

В посте Цибульская рассказала, что ей нужно подзаряжаться энергией, ведь она ее часто отдает. Звезде помогает ароматическая ванна с лавандой, тишина, книга, аромолампы и свечи.

В конце артистка поинтересовалась: "А у тебя есть такой лайфхак?".

За 18 часов пост Цибульской набрал более 23 тысяч лайков и много комментариев.

"Ещё можно писать новые песни♥️", "Оля ты Богиня Красоты❤️❤️❤️❤️", "Так и есть, 5 минут тишины и ты услышишь свой внутренний Мир! 😘😘🌹🌹", "невероятно красива😍", "Дааа) Сегодня одна ходила в кино", "У вас всегда очень оригинальные посты и мудрые мысли", "Люблю что-то химичить один: или испечь тортика или вырезать вышивки из бумаги. главное, чтобы никто не мешал", "дааа 🙌 обожаю ванны. А массаж после того это вообще 🔥", "Очень красивая", "Вы такая красивая) искренняя и естественная 🤩", "Я люблю порисовать по ночам картины по номерам с чашечкой кофе", "Заряжаюсь, от общения с интересными людьми☺️", "Милашка, так похудела, очень идет 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Ольга Цибульская опубликовала на своей странице в Инстаграм новый пост.

На фото артистка предстала в красивом платье, которое открыло ее плечи и ножки. Все благодаря вырезам на наряде. Образ Оли дополняли красивые сережки и туфли на шпильке.

Цибульская широко улыбалась и выглядела роскошно.

Ранее мы писали, что Ольга Цибульская рассказала, что похудела на 10 килограммов.

Звезда опубликовала в своем Инстаграм пост, в котором разместила два фото.

Ранее Ольга старалась бороться лишним весом, но ей это не удавалось, ведь любой стресс она заедала.

Поняв, что сама она не справится, Ольга обратилась к специалисту, благодаря чему ей удалось скинуть злосчастные кило.

Напомним, что Оля Цибульская рассказала о страшном предательстве в своей жизни: «Я была не готова».

Как сообщала Politeka, «Секс был»: Цибульская сделала признание о DZIDZIO.

Напомним также, что Цибульская показала, как выглядела в детстве: "мимиметр зашкаливает"