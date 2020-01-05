Відома українська співачка Аліна Гросу показала чарівні фото в мережі

На фото Гросу позує в білій сукні з відкритими плечима. Можна помітити, що Аліна без білизни. На першому фото Гросу витягла руку і ногу, на другому тримає однією рукою шию, а на третьому - склала руки на нозі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дорогі друзі, 4 грудня я оголосила конкурс на історію з вашого особистого життя, яка вас травмувала... почитавши абсолютно всі ваші відповіді, подумавши і гарненько все зваживши, я зрозуміла, що в такому конкурсі не може перемогти хтось один..ви всі переможці, тому що змогли з гідністю і величезною силою духу пережити свою історію і піти далі. Тому ми організуємо зустріч в Києві, у якому-небудь приємному закладі, куди запросимо всіх поділилися своєю історією і поспілкуємося особисто з кожним", - написала під фото знаменитість.

Фанати встигли написати кілька коментарів під фото:

"Милашка", "Гарна така", "Дуже красива", "Самий прекрасний квіточка".

Раніше ми повідомляли, що Гросу вразила архівними фото, такий її мало хто пам'ятає.

Відома співачка Аліна Гросу продовжує дивувати передплатників на своїй сторінці новими фото і відео.

Так, співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами.

цього разу Аліна вирішила показати, як виглядала в дитинстві і навіть нагадала про кліп, в якому знялася ще в 4-х річному віці. Варто відзначити, що зараз Аліна зовсім інша - білі волосся, пухкі губи і інша манера виконання. У відео також можна помітити милі кучері дівчата (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Нагадаємо, Гросу вся в білому здивувала новими планами

А ще Politeka писала, що Гросу різко змінила імідж, про відвертих кадрах доведеться забути

Також Politeka повідомляла, що Гросу спустила халат і похвалилася ідеальними формами в ліжку



