Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, поділилася фото з Індії

На фото Кумейко варто в одязі, зовні схожою на халат, і виставила одну ногу з нього. Волосся прикрили половину обличчя. На другому фото Настя вже позує крупним планом і можна роздивитися обличчя крупним планом. Між брів у Кумейко бінді, точка зроблена пальцем. Це знак правди, так зване третє око. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів:

"Круто) обов'язково теж поїду!", "Відмінного відпочинку", "Красива", "Клас", "Як же ти мені подобаєшся не нафарбована", "Особа умиротворене".

Раніше ми повідомляли, що екс-Nikita спотворила обличчя фільтрами, красуню зовсім не дізнатися.

Популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко вразила несподіваною зміною в зовнішності

«Ананасис і Шпагатович летять на води», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно саму Кумейко разом з подругою на борту літака. Проте в очі кидається, що панянки «відростили» вуса.

Однак українці не змогли задати будь-які питання щодо різкої зміни зовнішності Кумейко, оскільки кадри зірка опублікувала у себе в Сторіс.

Повідомлялося, що екс-Nikita розсунула ноги і показала все, на що здатна.

Колишня учасниця гурту "Nikita", Анастасія Кумейко (Dj Nana), вразила фото, яке вона розмістила в Instagram.

Українська артистка з'явилася у відвертій спортивному костюмі під час відповідних занять. Образ дівчини завершують проста зачіска у вигляді високого пучка і різні аксесуари.

Зірка продемонстіровала дивовижну розтяжку, стоячи закинувши ногу за спину. Артистка вигнулась, утримуючи кінцівку руками. Так і хочеться сказати: "Ого, яка здатність!".

Нагадаємо, экс-Nitita без білизни запалила з подружкою в Парижі

Також Politeka писала, що соковита екс-Nikita показала форми в прозорому купальнику

А ще Politeka повідомляла, що соковита екс-Nikita взяла батіг і показала все, на що здатна



