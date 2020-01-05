Відома російська балерина Анастасія Волочкова сіла на шпагат в гамаку
Анастасія в цей раз позувала в шапочці для лазні і купальнику. Волочкова розсунула ноги прямо в гамаку. На тлі видно різні рослини і накриття з дерева і бамбука. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Російську лазню, крижану Купіль і гамак можна знайти і в Таїланді. Я гармонійно вписуюся в улюблену стихію.", - написала Анастасія.
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Фанати висміяли новий шпагат Волочкової:
"Почалося", "А чому у цьому році не Мальдіви", "Вчора задавала це питання, ви крім шпагату що-небудь вмієте робити?", "Розірве ж", "Зберіть її хто-небудь", "Знову штопор у верхньому положенні", "А лазня де?", "А де годувальниця? В гамаку небезпечно так на неї сідає всій тушкою".
Повідомлялося, що в мережу просочилася фото, на якому епатажна балерина Анастасія Волочкова позує разом з чоловіком на відпочинок у Таїланді.
Відомо, що зараз російська танцівниця розслабляється в Таїланді і досить часто публікує фото своїх пригод.
На новому знімку балерина забралася на край басейну, одягнувши у відрядний купальник і витягнулася на тлі світанку, а недалеко від Волочкової позує також чоловік в сімейних трусах.
"А ось і наречений Насті Волочкової, якого вона приховувала більше року. Веселий такий чувачок, бадьорий. У балерини без фотошопу всі стегна в целюліті", – затверджують в телеграм-каналі.
Повідомлялося, що скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram.
На цей раз балерина поділилася дуже відвертим відео.
Балерину відобразили тільки в одному бікіні на краю басейну, а груди вона прикрила руками.
Своїм провокаційним відео вона викликала шквал критики в свій бік, але були й ті, хто оцінив голі купання балерини.
Нагадаємо, Волочкова зганьбилася під час відпочинку в Таїланді
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