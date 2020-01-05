Анастасия Волочкова порадовала поклонников пикантными кадрами

Звезда балета показалась раздетой и продемонстрировала публике, как релаксирует у бассейна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram.

В этот раз Анастасия Волочкова сфотографировалась сидя у бассейна, артистка подогнула колени - позировала в купальнике, и, разумеется, в традиционной для нее манере, посветила пикантными частями тела.

Выставив напоказ свои длинные ноги, бедра, балерина показала "умиротворенность раннего утра". На тему последнего в комментариях пользователи оставили массу разнообразных комментариев:

«Ножки вместе, это прекрасно!»

«На канарейку похожа))) глупая вы»

«Истосковалась вся»

«Настя. А вы отдыхали когда- нибудь с мамой и дочкой вместе?»

«Красота 😍😍😍»

«А где счастье на лице?»

«Без лифчика бы лучше было»

Ранее артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео, на котором предстала в розовом бикини (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца). Волочкова сначала сидела на бортике на белой яхте, а затем решила проверить, не испротилась ли растяжка из-за новогоднего застолья, тут же растянувшись в шпагат.

"Начинаю новый год на яхте... Очень красиво здесь... Растяжка не пропала", - говорит в кадре Анастасия.

Напомним также, ранее Волочкова завязала платочек на талии, а на ноги обула шлепки с пышными цветами. Волосы Анастасия убрала в хвостик. Волочкова улыбнулась, делая селфи на новый "Айфон".

В посте балерина рассказала о своем отдыхе. По ее словам, она находится в красивейшей вилле. Как отметила звезда, такое дорогое жилье можно только купить за 350-380 тысяч долларов.

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