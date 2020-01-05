Известная российская балерина Анастасия Волочкова села на шпагат в гамаке

Анастасия в этот раз позировала в шапочке для бани и купальнике. Волочкова раздвинула ноги прямо в гамаке. На фоне видны различные растения и накрытие из дерева и бамбука. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Русскую баню, ледяную Купель и гамак можно найти и в Таиланде. Я гармонично вписываюсь в любимую стихию.", - написала Анастасия.

Фанаты высмеяли новый шпагат Волочковой:

"Началось", "А почему в этом году не Мальдивы", "Вчера задавала этот вопрос, вы кроме шпагатов что-нибудь умеете делать?", "Разорвет же", "Соберите ее кто нибудь", "Опять штопор в верхнем положении", "А баня где?", "А где кормилица? В гамаке опасно так на нее садится всей тушкой".

Сообщалось, что в сеть просочилось фото, на котором эпатажная балерина Анастасия Волочкова позирует вместе с мужчиной на отдыхе в Таиланде.

Известно, что сейчас российская танцовщица расслабляется в Таиланде и довольно часто публикует фото своих приключений.

На новом снимке балерина забралась на край бассейна, облачившись в сдельный купальник и вытянулась на фоне рассвета, а недалеко от Волочковой позирует также мужчина в семейных трусах.

"А вот и жених Насти Волочковой, которого она скрывала больше года. Веселый такой чувачок, бодрый. У балерины без фотошопа все бедра в целлюлите", – утверждают в телеграмм-канале.

Сообщалось, что скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram.

На этот раз балерина поделилась очень откровенным видео.

Балерину запечатлели только в одних бикини на краю бассейна, а грудь она прикрыла руками.

Своим провокационным видео она вызвала шквал критики в свою сторону, но были и те, кто оценил голые купания балерины.

Напомним, Волочкова опозорилась во время отдыха в Таиланде

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