Я так старалась танцевать "Лебедь" Сен-Санс. А клоун пришёл и испортил мое Лебединое озеро😂😂😂 Я рассердилась...😂 Зеленоград. Аншлаг. Это был мой вам предновогодний подарок.😊🌲 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #зеленоград