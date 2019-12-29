Российская балерина Анастасия Волочкова оконфузилась, разместив фото в Инстаграм

На фотографии артистка позировала в машине, пишет Рoliteka.net. На балерине была шуба, она улыбалась и смотрела в камеру.

"Возвращаюсь домой из Зеленограда счастливой!🙏🌺 Я счастливо завершила этот творческий год премьерным спектаклем "Балерина в зазеркалье цирка"! Для вас!! 🌺💃😊 Я оставила этот спектакль на основе благотворительной. Всех бесплатно приглашаем.😊 Наш следующий проект в Зеленограде 1 февраля!😊 Ждем!💃", - написала Анастасия.

При этом на сиденье звезда уложила большие букеты роз, которые и вызвали у некоторых подписчиков вопросы.

Пост за несколько часов собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"Вы потрясающая", "Настя, не жалко вам столько денег тратить на цветы для самой себя? Ведь зрителей с такими букетами в зале не было 🤪", "Где же берут деньги пенсионеры на такие букеты?", "Почем цветы брали?..🧐", "🔥Ого, круто, какие красивые букеты!💐", "какие красивые букеты вы арендовали себе, Анастасия", "А Насте респект!!! Моя дорогая ты как всегда супер 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹!!! Ну нет белых роз в телефоне!!!🤦‍♀️на тебе красные!!! 😊👏🏼💋💋💋", "Сразу видно, что цветы заказные, не от зрителей", "ВЫ ПРЕКРАСНЫ!!! ОПЯТЬ В ЦВЕТАХ!!!😍🌷🌷🌷 завидуйте, жирухи😅😅", "...Все выставляешь напоказ, а счастья нет! 44 вот-вот стукнет, а ты ОДНА! Все пробуют и не берут! Как пела великая Пугачева - СЧАСТЬЕ НАПОКАЗ! Это про тебя!👆", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Волочкова угодила в нелепую ситуацию прямо на сцене.

На кадрах кадрах Волочкова танцует, после чего «разошлась» и решила выяснить отношения с клоуном. Это стало причиной резких комментариев в сети.

«Я так старалась танцевать "Лебедь" Сен-Санс. А клоун пришёл и испортил мое Лебединое озеро. Я рассердилась…», - говорится в подписи.

Ранее мы писали, что недавно артистка похвасталась очередным видео из своего танцевального зала.

Во время ролика Волочкова показала, как развязывает пуанты, а также продемонстрировала мозоли после занятий, чем немало и удивила пользователей Инстаграм.

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор

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