Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

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Дорогие друзья, для отдыха я всегда, конечно, выбираю лучшие места.😊 На вопросы многих про аренду новых вилл в этом элитном комплексе @hideaway_lake я отвечу. К сожалению, арендовать их нельзя. Возможно только купить.🤷‍♀️ Вилл всего семь. Трёх и четырёх-спальневые. Посмотрите на видео экскурс.😊 Стоимость от 350 тысяч долларов. Это прекрасная инвестиция. Приобретя такую красоту, в Ваше отсутствие виллу можно сдавать в аренду.😊🌴 Тел для связи: +66-899-710278 или инфо в Инстаграм . 🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #отдых #виллапхукет

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Отметим, несколько дней назад балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео оттуда.

Так, в этот раз Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе, вызвав при этом бурную реакцию в сети.

«Элитные виллы! Дорогие друзья, для отдыха я всегда, конечно, выбираю лучшие места.😊 На вопросы многих про аренду новых вилл в этом элитном комплексе, я отвечу. К сожалению, арендовать их нельзя. Возможно только купить.🤷‍♀️ Вилл всего семь. Трёх и четырёх-спальневые», – рассказывает Волочкова под новым видео. Как и ожидалось, пользователи Инстаграм завалили пост комментариями.

Ранее Волочкова опубликовала видео, сделанное на кухне в ее особняке. В кадре Настя в комбинезоне с изображением тигра, а его короткие шорты едва прикрывают пятую точку.

Балерина рассказывает, что она якобы собралась готовить плов для «любимого человека» и показывает огромную миску с порезанной морковкой. Позже она признается, что «где я, а где плов» и заявляет, что будет есть салат, а затем зачем-то показывает холодильник с масками для лица, которые делит пополам с Лолой, своей домработницей.

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