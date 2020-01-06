Діти Віри Брежнєвої, Олени Кравець та інших зірок, що схожі на своїх батьків

Діти часто бувають схожі на своїх батьків. Іноді це і не так видно, але сьогодні добірка тих, хто одна особа зі своїми зірковими мамами, передає РБК-Україна.

Віра Брежнєва і Соня Кіперман

Хто і виявився копією своєї мами, так це старша дочка Брежнєвої - Соня. Дівчинка з кожним роком все більше схожа на свою маму. У ній можна побачити розріз глагов, довгі ноги, шикарні волосся і красиву посмішку Віри.

Маша Єфросиніна та її дочка Нана Хромаєва

Нана також дуже схожа на свою маму - Машу Єфросиніну. У неї така ж усмішка, зачіска і погляд. Телеведуча рідко ділиться фото з дочкою. А ще рідше разом виходять на світські заходи. Ведуча зазначає, що головне для дівчинки - це навчання.

Олена Кравець та її дочка Маша Кравець

Ще одне яскраве схожість. Дочка Олени все більше схожа на маму. Вона зможе, як і Кравець, стати зіркою. Дівчина займається танцями, багато подорожує і володіє гарним смаком.

Рената Литвинова і Уляна Дубровська

Уляна також дуже схожа з актрисою Ренатою Литвиновою. Вона перейняла від мами посмішку, волосся, а також талант. Дубровська вже почала активно зніматися у фільмах.

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Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще і виглядом у новому іміджі.

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню.

цього разу артистка вирішила показати себе в жаркому вигляді під час відпочинку в ліжку.

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