27-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, умилила мережу - сплячою зі своєю собачкою

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram в розділі "сторіз" кадром, на якому вона розляглася в кріслі (дивно, як вона там розмістилась з ростом 180 см). Поряд з Анею розтягнулася її четверолапа улюблениця. Несподівано бачити артистку без латексу, яскравого макіяжу і зухвалого наряду. На ній светр в темно-світлу смужку, що задерся на животі, спортивні штани і чорна шапка на голові. Очі у співачки закриті. При цьому пальці лівої руки вона засунула під гумку штанів, мабуть, гріючись.

"Саме ті дружочки-пиріжечки, які засипають першими під кінець вечірки, а потім отримують ось такі фотки", - підписаний кадр.

Раніше ми повідомляли, MARUV поділилася у соцмережі кадром, в якому постала в неперевершеному образі. На ній коротке чорне плаття, яке вигідно підкреслило фігуру: талія і стегна просто ідеально окреслені. А також чорний беретик і такого ж кольору чобітки. Аня зігнулася в пікантній позі, нікого не залишивши байдужим. Правда, кадр трохи затьмарила "стрілка" на колготках - з одного боку, можливо, так і було задумано, з іншого, що швидше за все, красуня просто не помітила цю неприємність.

Також ми розповідали, MARUV обесуражила мережу, з'явившись в сексапільному образі на виступі, де були присутні діти. Разом зі своєю підтанцьовкою Аня запалила перед однією сім'єю, яка замовила "концерт" на дом. При цьому її могли споглядати в латексі неповнолітні. Костюм щільно облягав принади артистки, а від зони декольте було неможливо відвести погляд. Родзинкою стали головний убір з вушками і черевики на величезному каблуці.

Крім того, ми писали, що Аня Корсун побешкетувала під новорічною ялинкою. Так, MARUV станцювала біля дерева, без тіні збентеження розсовуючи ноги і погладжуючи рукою свою "п'яту точку". Кадрами артистка поділилася в Instagram.

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